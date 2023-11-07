"Будут задержания": экс-нардеп Олег Царев дал первое интервью после покушения (видео)

Коллаборант рассказал, что чувствует себя хорошо и он впервые вышел на улицу после покушения. В интервью росСМИ экс-нардеп отказался раскрывать детали следствия.

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Подозреваемый в государственной измене бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев выжил после покушения и дал интервью российскому СМИ. Видео было опубликовано 7 ноября.

На нем Царев сидит с перемотанной рукой, говорит, что чувствует себя хорошо.

Он заявил, что впервые вышел на улицу, раньше ему врачи не разрешали.

Подробностей произошедшего с ним инцидента бывший нардеп раскрывать не стал, сославшись на то, что ведется следствие. Он лишь отметил, что в расследовании покушения помогли камеры и показания сотрудников. По словам Царева, помощь ему оказывают в одном из ведомственных медицинских учреждений Российской Федерации.

Покушение на Царева: что известно

В Крыму около полуночи 27 октября к территории санатория Кирова, где расположено жилье Царева, было совершено нападение на беглого экс-нардепа Олега Царева.

"На Олега Царева совершено нападение, его подрезали. Больше пока ничего не известно", —сообщил один из российских телеграм-каналов.

Также сообщалось, что инцидент произошел в курортном поселке Парковом, где расположен "санаторий" Царева. Поселок расположен на южном побережье Крыма, в 20 км к востоку — Ялта, в 30 км к западу — Севастополь, в 50 км к северу — Симферополь. В российских СМИ заявляли, что в него якобы дважды стреляли.

Позже родственники подтвердили нападение на Царева во временно оккупированном Крыму. "Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет", — говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября в РФ заявили, что поймали "координатора" покушения на Царева. По словам журналистов, координатором покушения на Царева является 46-летиий житель Ялты, который якобы "по заданию СБУ" организовал слежку за коллаборантом.