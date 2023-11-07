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"Будут задержания": экс-нардеп Олег Царев дал первое интервью после покушения (видео)

Олег Царев, бывший народный депутат, интервью Царева, покушение на Царева
Олег Царев дал первое интервью после покушения

Коллаборант рассказал, что чувствует себя хорошо и он впервые вышел на улицу после покушения. В интервью росСМИ экс-нардеп отказался раскрывать детали следствия.

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Подозреваемый в государственной измене бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев выжил после покушения и дал интервью российскому СМИ. Видео было опубликовано 7 ноября.

На нем Царев сидит с перемотанной рукой, говорит, что чувствует себя хорошо.

Он заявил, что впервые вышел на улицу, раньше ему врачи не разрешали.

Подробностей произошедшего с ним инцидента бывший нардеп раскрывать не стал, сославшись на то, что ведется следствие. Он лишь отметил, что в расследовании покушения помогли камеры и показания сотрудников. По словам Царева, помощь ему оказывают в одном из ведомственных медицинских учреждений Российской Федерации.

Покушение на Царева: что известно

В Крыму около полуночи 27 октября к территории санатория Кирова, где расположено жилье Царева, было совершено нападение на беглого экс-нардепа Олега Царева.

"На Олега Царева совершено нападение, его подрезали. Больше пока ничего не известно", —сообщил один из российских телеграм-каналов.

Также сообщалось, что инцидент произошел в курортном поселке Парковом, где расположен "санаторий" Царева. Поселок расположен на южном побережье Крыма, в 20 км к востоку — Ялта, в 30 км к западу — Севастополь, в 50 км к северу — Симферополь. В российских СМИ заявляли, что в него якобы дважды стреляли.

Позже родственники подтвердили нападение на Царева во временно оккупированном Крыму. "Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет", — говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября в РФ заявили, что поймали "координатора" покушения на Царева. По словам журналистов, координатором покушения на Царева является 46-летиий житель Ялты, который якобы "по заданию СБУ" организовал слежку за коллаборантом.