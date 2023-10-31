"Прятал оружие в тайнике": в РФ заявили, что поймали "координатора" покушения на Царева

По словам пропагандистов, координатором покушения на Царева является 46-летиий житель Ялты, который якобы "по заданию СБУ" организовал слежку за коллаборантом.

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Федеральная служба безопасности России объявила о задержании лица, предположительно связанного с организацией покушения на Олега Царева, который был обвинен в измене и сотрудничестве с враждебными структурами. Об этом сообщает российское издание "РИА-Новости".

По данным, предоставленным Федеральной службой безопасности России, результаты расследования указывают на то, что 46-летний житель Ялты, по предполагаемым данным, выступал в роли координатора покушения на Олега Царева. Согласно этим данным, он якобы осуществлял слежку за коллаборантом по заданию Службы безопасности Украины.

В источнике заявили, что задержанный в Ялте оборудовал тайник со средствами поражения, которые в дальнейшем применял при "покушении". При этом подозреваемый якобы дал "признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ".

Мужчина якобы заявил, что его "завербовали" в январе 2023 года. В феврале он устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал коллаборант. Координатор получал указания по сбору информации для подготовки покушения, данных о передвижении и местонахождении Царева, а также по подбору мест для хранения оружия.

Сообщается, что при проведении обыска у подозреваемого, предположительно, было обнаружено готовое к использованию самодельное взрывное устройство, компоненты для его сборки, средства связи с лицами, предположительно, являющимися его кураторами, а также фотографии Олега Царева, схемы доступа к местам его пребывания и работы.

Также российские пропагандистские СМИ пишут, что сейчас состояние здоровья Царева врачи оценивают как удовлетворительное, а "угрозы жизни нет".

Покушение на Олега Царева: что известно

О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. РосСМИ сообщали, что возле его дома в оккупированной Ялте посреди ночи заметили машину скорой помощи с включенными "маячками". Первоначально сообщалось о нападении с ножом, однако позже появилась информация об огнестрельном ранении.

Как выяснилось, покушение на бывшего народного депутата Украины Олега Царева является спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины. Неназванный источник сообщил, что политик давно был в "списке предателей", которые должны понести ответственность за преступления против Украины. Информатор отметил, что экс-нардеп Царев — законная цель.

Напомним, что Олег Царев заявлял, что ВС РФ сознательно бьют по гражданским объектам, потому что не могут достать представителей власти Украины.