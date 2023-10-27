На экс-нардепа Олега Царева совершено нападение возле его дома в Ялте, — росСМИ (видео)

Очевидцы рассказывают, что около полуночи 27 октября к территории санатория Кирова, где расположено жилье Царева, начали съезжаться экстренные службы. На экс-нардепа якобы было совершено нападение.

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В Ялте в доме беглого экс-нардепа Олега Царева произошло чрезвычайное происшествие. На место прибыли полиция и скорая. Об этом сообщили в телеграм-канале "ПолитНавигатор".

"Ночное ЧП возле дома Олега Царева. Прошлой ночью произошло чрезвычайное происшествие возле дома экс-депутата Верховной рады Олега Царева, который проживает в Ялте. Очевидцы рассказывают, что примерно в полночь к территории санатория Кирова, где расположено жилье Царева, начали съезжаться машины правоохранителей и кареты "скорой" помощи", — говорится в сообщении.

Позже в другом российском телеграм-канале "Южнорусский еретик" сообщили, что на Царева было совершено нападение.

"На Олега Царева совершено нападение, его подрезали. Больше пока ничего не известно", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, "бывший спикер парламента Новороссии" выжил и находится в больнице.

Напомним, что Олег Царев заявлял, что ВС РФ сознательно бьют по гражданским объектам, потому что не могут достать представителей власти Украины.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года в СБУ сообщили о задержании брата экс-нардепа-предателя Олега Царева. Михаил Царев, по данным правоохранителей, пытался осуществлять диверсионную деятельность в Днепропетровской области.