Армия России специально бьет по жилым домам и мирным украинцам, – экс-нардеп Царев (видео)

Украинские власти якобы "сидят по бункерам" и захватчики их не достанут, уверен бывший нардеп Украины и коллаборант. Поэтому ракетные ответы получают жители Киева, Умани и Днепра.

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Российские военные сознательно бьют по гражданским объектам, в том числе жилым многоэтажкам, потому что не могут достать представителей властей Украины. Об этом сказал бывший нардеп Украины Олег Царев 6 мая в интервью российским СМИ.

Коллаборант сначала заявил, что военно-политическое руководство Украины "развязало войну". По его словам, за это будут отвечать гражданские.

"Ответ получат не люди, которые задумывали эту операцию. Они сидят все по бункерам. Они давно не сидят ни в Офисе президента, ни в Министерстве обороны. Они все сидят в бункерах, мы их не достанем. Ответ получат жители Киева, Умани, Днепра", – рассказал Царев.

Напомним, что армия России ночью 28 апреля ударила ракетой по жилой многоэтажке в Умани. В результате удара погибло 5 детей, самой младшей из умерших оказалась 9-летняя София Шульга.

По данным СМИ, в этой многоэтажке погибла целая семья, которая жила в угловой квартире на последнем этаже.

Последний ракетный удар был ночью 4 мая — в тот день россияне атаковали 3 украинских областных центра иранскими дронами и ракетами. Взрывы слышали в Одессе и Запорожье, а в Киеве по целям успешно отработали силы ПВО

А 5 мая, авиация военных РФ обстреливала Сумскую область управляемыми бомбами КАБ-500. Известно о пяти пострадавших, также были повреждены 44 частных домовладения.