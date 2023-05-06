Ночная атака РФ: пять человек пострадали от авиабомб в Сумской области, но ВСУ сбили 10 "шахедов"

В Сумской области в результате обстрела есть пострадавшие, также повреждены 44 частных домовладения и одно образовательное учреждение. В Днепропетровской области дроны нанесли ущерб жилым зданиям и ЛЭП. За сутки ВСУ сбили 10 БПЛА различной модификации.

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Накануне, 5 мая, российская авиация вновь обстреляла Сумскую область управляемыми бомбами КАБ-500. Об этом сообщило Оперативное командование "Север".

"Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар, 2 КАБ с вражеского самолета СУ-35, по н.п. Глухов", — говорится в сообщении.

Пока известно о том, что пострадали пять человек, повреждены 44 частных домовладения и одно образовательное учреждение.

"Шахеды" в Днепропетровской области

В ночь на 6 мая над территорией Днепропетровской области Воздушные силы сбили четыре иранских дрона Shahed. Обломки БПЛА повредили жилые здания, хозяйственные постройки и ЛЭП. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Чиновник отметил работу защитников Украины из воздушного командования "Восток", которые "приземлили" все вражеские дроны-камикадзе.

Более того, враг обстрелял Марганецкую общину Никопольского района примерно 15 снарядами "Град". По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам главы военной администрации, в Синельниковском районе упали обломки дронов ВС РФ. Пострадавших среди местных жителей нет, но в пяти частных домах выбиты стекла, а также значительно повреждены две хозяйственные постройки и линия электропередач.

В общей сложности за минувшие сутки Силы обороны Украины сбили 10 дронов различной модификации, согласно сообщению Генштаба.

Среди прочего были уничтожены такие БПЛА: Shahed-136/131", Zala, "Орлан-10", "Куб" и "Ланцет".

Известно, что вражеские войска нанесли 8 ракетных и 49 авиаударов, также имели место 82 обстрела из РСЗО. Вероятно противник и в дальнейшем продолжит обстрелы. Опасность сохраняется по всей территории Украины, предупредили в Генштабе.

Напомним, что на территории Крыма утром 6 мая были слышны взрывы в Красногвардейском районе. Спустя время сообщили о перекрытии моста через Керченский пролив "из-за угрозы атаки".

Также сообщалось, что оккупанты выселяют украинцев из их домов за отказ от российских паспортов.