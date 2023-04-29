Погибли 5 детей: в МВД сообщили новые детали ракетного удара по Умани (видео)

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, полицейским уже удалось опознать 22 жертвы обстрела, а спасатели продолжают разбирать завалы.

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В результате российской ракетной атаки в Умани погибли как минимум 23 человека, среди них 5 детей. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обнародовал новые подробности происшествия в Facebook 29 апреля.

Экстренные службы Украины подтвердили гибель 23 человек, еще одна женщина считается без вести пропавшей. Следователи и криминалисты Национальной полиции уже установили личности 22 погибших, найденных в Умани, среди них оказались два мальчика возрастом 1,5 и 16 лет, а также три девочки — 8, 11 и 14 лет. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать пострадавших.

Как сообщает "Суспільне", во время разбора завалов в разрушенном доме снова вспыхнул пожар. По словам спасателей, огонь раздуло ветром.

В ночь на 28 апреля российская ракета нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Умани. В результате взрыва обвалился целый подъезд здания. Еще одна ракета угодила в склады на территории города.

Минобороны РФ похвасталось "точностью" своих ракет после попадания по дому в Умани. На тот момент украинские спасатели сообщили о 18 пострадавших и 9 госпитализированных, а также 16 погибших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специалисты будут работать, пока не разберут все завалы и не убедятся, что там никого не осталось.

Писали также, что Государственная пограничная служба Украины пообещала отомстить россиянам за убийства мирных жителей. Они показали, как заряжают в реактивные системы огня снаряды с надписью "За Умань".