Загинуло 5 дітей: в МВС повідомили нові деталі ракетного удару по Умані (відео)

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, поліцейським уже вдалося впізнати 22 жертви обстрілу, а рятувальники продовжують розбирати завали.

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Унаслідок російської ракетної атаки в Умані загинули щонайменше 23 особи, серед них 5 дітей. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оприлюднив нові подробиці події у Facebook 29 квітня.

Екстрені служби України підтвердили загибель 23 людей, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Слідчі та криміналісти Національної поліції вже встановили особи 22 загиблих, знайдених в Умані, серед них опинилися два хлопчики віком 1,5 та 16 років, а також три дівчинки — 8, 11 та 14 років. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати постраждалих.

Як повідомляє "Суспільне", під час розбору завалів у зруйнованому будинку знову спалахнула пожежа. За словами рятувальників, вогонь роздмухав вітер.

У ніч на 28 квітня російська ракета завдала удару по багатоповерховому житловому будинку в Умані. Внаслідок вибуху обвалився цілий під'їзд будівлі. Ще одна ракета влучила у склади на території міста.

Міноборони РФ похвалилося "точністю" своїх ракет після влучення по дому в Умані. На той момент українські рятувальники повідомили про 18 постраждалих та 9 госпіталізованих, а також 16 загиблих. Президент України Володимир Зеленський заявив, що фахівці працюватимуть, допоки не розберуть усі завали і не переконаються, що там нікого не залишилося.

Також писали, що Державна прикордонна служба України пообіцяла помститися росіянам за вбивства мирних жителів. Вони показали, як заряджають у реактивні системи вогню снаряди із написом "За Умань".