"Точно в ціль": Міноборони РФ похизувалося обстрілом житлового будинку в Умані (фото)

У ДСНС повідомили вже про 16 загиблих, троє з яких — діти. У Міноборони країни-агресора не приховують радості від "точного" влучання своїх військ та вбивства цивільних громадян.

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Сьогодні, 28 квітня, зранку в офіційному каналі Міністерства оборони РФ оприлюднили пост, в якому похвалили своїх військових за точність. Про це відомо з соцмереж ворожого відомства.

О 8:56 Міноборони РФ опублікувало картинку з ракетою та написом "точно в ціль". Також під постом вказаний хештег — "герої Z".

Публікація у соцмережах Міністерства оборони РФ від 28 квітня 2023 року Фото: скріншот

Цей пост з’явився кількома годинами пізніше за удар ЗС РФ по багатоповерхівці в Умані. Як повідомляють в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, станом на 14:00 відомо вже про 16 загиблих, троє з яких — діти.

Внаслідок російської атаки в Умані постраждало 18 осіб, дев’ятеро — госпіталізовані. У ДСНС передали, що вдалося врятувати вже 17 людей, троє з них — діти.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Удар по житловому будинку в Умані: реакція України

На радісний пост Міноборони РФ відреагував у соцмережах керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він підкреслив, що вороже відомство радіє смертям мирних мешканців міста.

"Мінубивства РФ радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць", — написав Єрмак.

Також трагедію в Умані прокоментував радник голови ОП Михайло Подоляк. Він підкреслив, що сьогоднішній удар є ілюстрацією методів "божевільного терористичного угруповання "РФ"".

"П’ята ранку, Умань. Навмисний обстріл багатоповерхових будинків, у яких спокійно спали сім’ї з дітьми. Ні, це не спогади про нацистів у XXI ст. Це реальність українців, яких вбивають росіяни", — написав Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський завірив, що рятувальники працюватимуть на місці влучання ворожої ракети, доки не впевняться, що під завалами нікого не лишилося. Він виразив співчуття рідним загиблих та постраждалим.

"Російський терор переможемо лише спільно — зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для вбивць", — зазначив Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Нагадаємо, мешканка будинку в Умані показала наслідки влучання ворожої ракети. На кадрах можна побачити вибиті вікна та балконні двері, а також сліди крові у квартирі.

28 квітня голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що російські загарбники ударом по багатоповерхівці вбили двох 10-річних дітей.