Трагедія в Умані: війська РФ убили ракетою двох 10-річних дітей

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину армії Росії. Вибух снаряда знищив цілий під'їзд житлової дев'ятиповерхівки.

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Російські військові вбили двох 10-річних дітей ударом ракети по житловій дев'ятиповерхівці. Про це написав в Telegram 28 квітня голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"На жаль, вже десять загиблих. Серед них – двоє 10-річних діток. Працює штаб допомоги потерпілим. Надаємо всю необхідну допомогу", — зазначив чиновник.

Прессекретар Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик у коментарі "Суспільному" розповіла, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину Росії.

Глава МВС Ігор Клименко говорив про 10 жертв трагедії в Умані Фото: Getty Images

ЗС РФ використовували під час атаки 28 квітня по Україні ракети наземного базування "Іскандер-К", їх складно виявити та можна запускати з незначних відстаней, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"За уточненою інформацією, летіли з південного напрямку ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі ж тактико-технічні характеристики, як і "Калібр", — заявив він.

Ігнат додав, що "Іскандер-К" — це крилата ракета наземного базування. Боєприпас летить дуже низько, тому засобам ППО важко виявити та збити його.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко раніше говорив про 10 жертв трагедії в Умані. Вибух повністю знищив 27 квартир, додав він.

У МЗС України закликали світових політиків задуматися про заклики до переговорів із Росією після ракетного обстрілу України 28 квітня.