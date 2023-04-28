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Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України Удар по житловому будинку в Умані 28 квітня

Трагедія в Умані: війська РФ убили ракетою двох 10-річних дітей

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Фото: Getty Images | МЗС України закликало світових політиків задуматися про заклики до переговорів із Росією після ракетної атаки

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину армії Росії. Вибух снаряда знищив цілий під'їзд житлової дев'ятиповерхівки.

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Російські військові вбили двох 10-річних дітей ударом ракети по житловій дев'ятиповерхівці. Про це написав в Telegram 28 квітня голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"На жаль, вже десять загиблих. Серед них – двоє 10-річних діток. Працює штаб допомоги потерпілим. Надаємо всю необхідну допомогу", — зазначив чиновник.

Прессекретар Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик у коментарі "Суспільному" розповіла, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину Росії.

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Глава МВС Ігор Клименко говорив про 10 жертв трагедії в Умані
Фото: Getty Images

ЗС РФ використовували під час атаки 28 квітня по Україні ракети наземного базування "Іскандер-К", їх складно виявити та можна запускати з незначних відстаней, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"За уточненою інформацією, летіли з південного напрямку ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі ж тактико-технічні характеристики, як і "Калібр", — заявив він.

Ігнат додав, що "Іскандер-К" — це крилата ракета наземного базування. Боєприпас летить дуже низько, тому засобам ППО важко виявити та збити його.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко раніше говорив про 10 жертв трагедії в Умані. Вибух повністю знищив 27 квартир, додав він.

У МЗС України закликали світових політиків задуматися про заклики до переговорів із Росією після ракетного обстрілу України 28 квітня.