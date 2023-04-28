Велика держава вбиває дітей: у МЗС України натякнули на неможливість мирних переговорів

Заступник міністра закордонних справ звернувся до політиків, які продовжують просувати миротворчу ідею, з закликом звернути увагу на трагедію українців.

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У п'ятницю, 28 квітня, заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник закликав світових політиків задуматися про їхні заклики до переговорів на тлі трагедії, що сталася у містах України, після чергового обстрілу. Про це Мельник написав у своєму Twitter.

"Цієї ночі "велика культурна держава" Росія підступно обстріляла житлові будинки Києва, Дніпра та інших міст України "точними" ракетами. На жаль, багато загиблих і поранених, зокрема дітей. Несамовиті крики постраждалих в Умані. Що кажуть з цього приводу всі "миротворці", — пише дипломат про черговий злочин окупантів.

Нагадаємо, у ніч на 28 квітня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл території України. Одна з ракет потрапила до багатоповерхового житлового будинку в Умані.

Станом на 7:17 п'ятниці, 28 квітня, представники місцевої влади підтвердили інформацію про трьох загиблих та вісім поранених мешканців Умані. Рятувально-пошукові роботи продовжуються.

Також у ніч на 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок якого загинули молода жінка та дитина.

Також нагадаємо, 27 квітня аналітики з Інституту вивчення війни визначили, що збройні сили Російської Федерації вдаються до нової тактики ракетного обстрілу території України, щоб ускладнити роботу систем протиповітряної оборони.