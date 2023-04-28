Ракетний удар ЗС РФ по Дніпру: загинули жінка та трирічна дитина, – Філатов

За даними градоначальника, російська армія вбила у місті цивільних людей. Вранці місцеві жителі знаходили на вулицях Дніпра металеві залишки боєприпасу, що розірвався.

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Армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру вранці 28 квітня. Внаслідок влучення загинула жінка з дитиною, написав у Telegram 28 квітня мер Дніпра Борис Філатов.

"Півночі не сплю. "Високоточні" під***си знову вбили у Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та трирічна дитина. Більше без коментарів", — написав він.

Вибухи у Дніпрі були чутні близько 4:30 ранку

Місцеві паблики пишуть, що звуки вибухів у Дніпрі було чути близько 4:30 ранку. Після вибуху розпочалася пожежа, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки, зазначив канал "Дніпро Оперативний".

Жителі міста знаходили на вулицях Дніпра металеві частини боєприпасу, що розірвався.

Частини російської ракети, що розірвалася, находили на вулицях Дніпра

Нагадаємо, що російські загарбники 19 квітня завдали удару по Дніпру дронами та ракетами. Перший потужний вибух почули приблизно о 21.00.

Фокус 7 березня писав про смерть спікера ДСНС у Дніпропетровській області Євгенії Дудки після 11 місяців лікування від попадання ракети ЗС РФ по Дніпру у квітні минулого року.