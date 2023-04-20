Вибухи у Дніпрі: в Офісі президента розповіли, що відбувається у місті (фото, відео)

У місті пролунало кілька вибухів, після чого глава Офісу президента повідомив про те, що система ППО збила іранські дрони Shahed 136, якими ЗС РФ сьогодні атакувала Україну.

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Російські військові ввечері, 19 квітня, атакували Дніпро ударними дронами, і, як повідомляють місцеві пабліки, — ракетами. Офіційну інформацію щодо ситуації у Дніпрі 19 квітня оприлюднив голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Повітряну тривогу у Дніпрі оголосили о 19:46.

Перший потужний вибух містяни почули близько 21.00. Тоді з'явилася інформація про пожежу, що виникла на околиці міста. Однак причиною інциденту стали не ударні безпілотники чи ракети, а необережне поводження з вогнем. Співробітники ДСНС уже виїхали на місце подій.

Пожежа, що сталася у приватному будинку у передмісті Дніпра, місцеві жителі спочатку прийняли за заграву на місці влучення крилатих ракет

О 22:00 місто сколихнув ще один сильний вибух.

Станом на сьогодні офіційна інформація про руйнування, поранених та жертв не надходила.

Вибухи у Дніпрі: хто з посадових осіб відреагував на це

Своєю чергою глава Офісу президента України Андрій Єрмак розмістив у своєму телеграм-каналі інформацію про те, що відбувається в Дніпрі.

Спочатку він просив людей (зокрема і мешканців міста Дніпро) не ігнорувати повітряні тривоги. А трохи згодом написав про те, що у Дніпрі працює українська система ППО, яка може нервувати городян своїми звуками.

О 22:25 Єрмак повідомив, що в небі над Дніпром збили іранські дрони Shahed 136, які використовують ЗС РФ для атаки по Україні.

Зауважимо, що станом на 23:00 на інцидент у місті не відреагував ні мер Борис Філатов, ні голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Нагадаємо, 19 квітня у ЗСУ пояснили, чому РФ перестала активно атакувати ракетами Україну. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, за осінь та зиму російські військові практично вичерпали запас високоточних ракет і готуються застосовувати для обстрілів у майбутньому крилаті дозвукові ракети Х-50, випущені на конвеєрі ще за часів СРСР.

Крім того, 17 квітня військовий експерт, полковник Збройних сил України у запасі Роман Світан спрогнозував термін масованих ударів ЗС РФ по Україні. Росіяни можуть заготовити близько 300 крилатих ракет і до 2 тисяч типу Х-39 та Х-59. До цього треба додати ризик атак бомбами, що планують.