Накопичують ракети до осені: експерт спрогнозував термін масованих ударів ЗС РФ по Україні (відео)
Росіяни можуть заготовити близько 300 крилатих ракет і до 2 тисяч типу Х-39 та Х-59. До цього треба додати ризик атак плануючими бомбами, заявив полковник ЗСУ у запасі Роман Світан.
Російські окупанти можуть накопичити до осені цього року до 2,5 тисячі ракет, тому треба готуватися. Такий прогноз озвучив 17 квітня військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан в інтерв'ю агентству УНІАН.
"До осені треба однозначно готуватися. Росіяни можуть зараз взагалі перестати працювати ракетами по Україні, а просто збирати їх на осінь", — заявив військовий.
Світан вважає, що близько 300 ракет буде крилатими, а ще близько 2 тисяч — типу Х-39 та Х-59. Якщо Україна не вирішить питання щодо ракет, можуть бути проблеми восени, додав він.
Військовий експерт засумнівався у намірах російського командування масово виготовляти ракети Х-50.
"Ця ракета — середня між Х-101 і Х-59. Півтори тисячі кілометрів дальності. Вони намагаються її поставити на потік, використовуючи елементну базу свою або ту, яку змогли знайти. На цій елементній базі намагатимуться створити ракету. Вона ще в ескізі, у проєкті. Розуміючи, як довго росіяни розгортають виробництво, я не думаю, що вона взагалі з'явиться", — розповів полковник.
Атаки плануючими бомбами
До атаки можуть додавати плануючі бомби, що йдуть приблизно з ракетними швидкостями. Українські системи ППО можуть їх збивати, додав він.
"Шкода звичайних ракет (до ППО). Бомба коштує 3 копійки, а ракета — 3 мільйони, якщо в гривнях. Оптимальна боротьба з авіабомбами — це знищення носіїв, літаків", — додав він.
Щоб запустити бомбу, авіації ЗС РФ треба підлетіти за кілька десятків кілометрів до лінії фронту. Так вони потраплять у поле дії українських зенітно-ракетних комплексів, зауважив Світан.
Інший важливий аспект в озброєнні ЗСУ – це отримання літаків типу F-16, які здатні перехоплювати ворожі літаки на відстані 150-170 кілометрів.
Нагадаємо, що речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 16 квітня заявив, що в армії Росії залишилося в запасі близько 7 000 ракет С-300.
Журнал Forbes 5 квітня підрахував, що з початку повномасштабної війни з Україною війська РФ використали для обстрілу близько 4750 ракет. Журналісти з'ясували, що РФ не вистачає "Калібрів" і Х-555/Х-101.