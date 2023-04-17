Копят ракеты к осени: эксперт спрогнозировал срок массированных ударов ВС РФ по Украине (видео)

Россияне могут заготовить около 300 крылатых ракет и до 2 тысяч типа Х-39 и Х-59. К этому надо прибавить риск атак планирующими бомбами, заявил полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Related video

Российские оккупанты могут накопить к осени этого года до 2,5 тысяч ракет, поэтому надо готовиться. Такой прогноз озвучил 17 апреля военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан в интервью агентству УНИАН.

"К осени надо однозначно готовиться. Россияне могут сейчас вообще перестать работать ракетами по Украине, а просто копить на осень", — заявил военный.

Свитан полагает, что около 300 ракет будет крылатых, а еще около 2 тысяч — типа Х-39 и Х-59. Если Украина не решит вопрос по ракетам, могут быть проблемы осенью, добавил он.

ВС РФ могут сейчас перестать работать ракетами по Украине, уверен Свитан

Военный эксперт усомнился в намерениях российского командования массово производить ракеты Х-50.

"Эта ракета — среднее между Х-101 и Х-59. Полторы тысячи километров дальности. Они пытаются ее поставить на поток, используя элементную базу свою или ту, которую смогли найти. На этой элементной базе будут пытаться создать ракету. Она еще в эскизе, в проекте. Понимая, как долго россияне разворачивают производство, я не думаю, что она вообще появится", — рассказал полковник.

Атаки планирующими бомбами

К атаке могут добавлять планирующие бомбы, идущие примерно с ракетными скоростями. Украинские системы ПВО могут их сбивать, добавил он.

Лучший способ борьбу с авиабомбами — это уничтожение их носителей, говорит Свитан

"Жалко конечно ракет (к ПВО). Бомба стоит 3 копейки, а ракета — 3 миллиона, если в гривнах. Оптимальная борьба с авиабомбами — это уничтожение носителей, самолетов", — добавил он.

Чтобы запустить бомбу, авиации ВС РФ надо подлететь за несколько десятков километров к линии фронта. Так они попадут в поле действия украинских зенитно-ракетных комплексов, заметил Свитан.

Другой важный аспект в вооружении ВСУ — это получение самолетов типа F-16, способные перехватывать вражеские самолеты на расстоянии 150-170 километров.

Напомним, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 16 апреля заявил, что у армии России осталось в запасе около 7 000 ракет С-300.

Журнал Forbes 5 апреля подсчитал, что с начала полномасштабной войны с Украиной войска РФ использовали для обстрела около 4750 ракет. Журналисты выяснили, что у РФ не хватает "Калибров" и Х-555/Х-101.