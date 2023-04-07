"Калибры" на исходе: запасы некоторых ракет РФ "похудели" на 90%, — Forbes (инфографика)

Журналисты пришли к выводу, что обстрел Украины стал самой дорогой ракетной операцией в современной истории. Россия уже использовала около 2 475 ракет дальнего радиуса действия и еще 2300 — ближнего радиуса.

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С начала войны Россия использовала для обстрела Украины около 4750 ракет различного радиуса действия. Об этом пишет Forbes в статье, опубликованной 5 апреля.

Журналисты выяснили, что из-за нехватки "Калибров" и Х-555/Х-101 Кремль вынужден использовать дорогие "Кинжалы" Х-47, неточные Х-22, а также значительно снижать интенсивность своих ударов.

"Преимущество России в наличии ракет большой и средней дальности было одним из основных. В начале войны украинские вооруженные силы были ограничены дальностью действия старых советских систем "Точка-У" (120 км), в то время как Россия могла обстреливать всю территорию Украины и имела на вооружении тысячи ракет", — пишут журналисты Forbes.

Как считали ракеты

Издание собрало данные из ноябрьского и январского отчетов министра обороны Украины Алексея Резникова, а также проанализировало отчеты командования ВВС Украины о ракетных атаках и определило, сколько ракет осталось у России и стоимость тех, которые использовались для обстрела Украины.

Сколько ракет осталось у России

По версии издания Forbes, с начала полномасштабного вторжения Россия использовала почти все ракеты "Калибр" и Х555/101, которые остались в распоряжении российских Военно-космических сил. Это, вероятно, является основной причиной использования более дорогих ракет Х-47 "Кинжал".

Фото: Forbes

По состоянию на 3 января у России осталось всего 59 ракет "Калибр", по словам министра обороны Украины Алексея Резникова. Раньше Россия производила около 15 ракет "Калибр" в месяц. Сейчас Кремль использует примерно столько же для нанесения ударов по Украине (44 ракеты в период с 3 января по 30 марта).

За 13 месяцев войны запасы российских ракет Х555/101 также сильно "похудели" — более чем на 90%.

"Масштаб проблем России подтверждается статистикой: в последние месяцы интенсивность обстрелов резко снизилась, вероятно, из-за трудностей с производством новых ракет, вызванных санкциями на электронные компоненты", — полагают журналисты.

При этом у России все еще есть тысячи ракет малой дальности С-300, которые могут поражать цели на расстоянии до 200 километров и уничтожать прифронтовые города.

Сколько ракет может производить Россия

В настоящее время Россия способна производить только около 50 ракет дальнего радиуса действия в месяц. И для того, чтобы создать запас, россиянам необходимо использовать меньше ракет, чем они могут произвести.

Поэтому вполне вероятно, что Россия ограничит использование ракет летом, чтобы создать запас на следующую зиму. Или она может вообще отказаться от идеи ударить по энергетической инфраструктуре Украины и изменить свою ракетную тактику, выбрав новые приоритеты.

Сколько Россия потратила на ракетные удары

С начала полномасштабного вторжения Россия использовала для обстрела Украины около 2 475 ракет дальнего радиуса действия стоимостью $12,5 млрд и около 2 300 ракет ближнего радиуса действия стоимостью $3,5 млрд.

Для сравнения, Соединенные Штаты использовали ракеты стоимостью около $1 миллиарда для бомбардировки Ирака в 2003 году. Почти такую же сумму США потратили на ракетный удар по Ираку в 1991 году во время операции "Буря в пустыне".

Для борьбы с Исламским государством в Сирии и Ираке США тратили около $10 миллионов в день на ракетные и воздушные удары. Это в четыре раза меньше, чем в среднем тратит Российская Федерация.

"Таким образом, обстрел Украины стал одной из самых дорогих ракетных кампаний в современной истории. Однако в отличие от операций США и их союзников, они не обеспечили России ощутимого преимущества на поле боя и не были эффективны для разрушения экономики Украины", — подытожили журналисты.

Напомним, 5 апреля бывший советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что россияне поменяли тактику ракетных обстрелов Украины. По его словам, в ряде городов Украины стало спокойней, так как оккупанты сосредоточились на ударах по прифронтовым населенным пунктам.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что из-за войны в Украине Нидерланды закупают ракеты для истребителей, фрегатов и подводных лодок.

Также напомним, 31 марта в ОК "Юг" рассказали, что после взрывов на железной дороге в Джанкое, в Черном море уменьшилось количество кораблей, которые могут запускать ракеты "Калибр".