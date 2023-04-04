Ставка на дальнобойное оружие: Нидерланды закупают ракеты из-за войны в Украине

Полномасштабное вторжение РФ в Украину подтолкнуло Нидерланды к пересмотру своей стратегии. В армию вернут РСЗО, которых не было с 2007 года, а вместо 49 истребителей F-35 страна заказала 52.

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Нидерланды планируют закупать вооружение дальнего радиуса действия в США и Израиле в рамках пересмотра военной стратегии страны. Об этом сообщает The War Zone.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Нидерланды планируют закупить дальнобойное оружие у Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и армии. Для выполнения задач в стране выбрали три системы:

ракеты класса "воздух-поверхность" увеличенной дальности JASSM-ER для истребителей F-35;

ракеты Tomahawk для фрегатов и подводной лодки;

израильская система залпового огня PULS

РСЗО PULS

В издании называют решение приобрести РСЗО PULS самым неожиданным, потому что еще в феврале Штаты одобрили продажу Нидерландам HIMARS на 670 млн долларов с 20 пусковыми машинами. В прошлом месяце Elbit Systems сообщили, что выиграли контракт на 133 млн долларов в неназванной стране НАТО. Теперь выяснилось, что это Нидерланды. Армия выбрала израильский PULS, учитывая стоимость, большую емкость ракет, а также из-за возможности наладить производство боеприпасов для РСЗО.

Для нидерландской армии РСЗО станут относительно новым типом вооружения, потому что последние М270 были переданы Франции еще в 2007 году. Огневая поддержка все это время оказывалась САУ Caesar, часть из которых передадут Украине, что еще больше усугубит дефицит мощностей.

JASSM-ER

Чтобы предоставить ВВС Нидерландов возможность поражать цели на больших расстояниях, принято решение приобрести ракеты JASSM-ER. Носителями ракетами являются истребители F-35, которые страна получит 52 единицы. Дальность поражения ракеты составляет около 960 км (600 миль). Масса боевой части составляет около 450 кг.

Визуализация F-35 с ракетой JASSM-ER

"F-35 имеет вооружение для борьбы с относительно близкими наземными целями. Однако F-35 не может атаковать цели далеко в глубине противника, если у него мощная ПВО. Для этого требуется вооружение большой дальности", — объясняют в Минобороны страны.

Ракеты Tomahawk

ВМС Нидерландов не останутся в стороне и получат ракеты Tomahawk компании Raytheon Missiles & Defense. Их будут устанавливать на фрегаты и субмарины класса De Zeven Provincien. Дальность этого изделия в зависимости от варианта может достигать от 1200 до 2500 км. Однако в настоящее время в серии есть только вариант Block IV TLAM, который имеет дальность 1600 км и боеголовку весом в 450 кг.

Ракета Tomahawk Фото: defence blog

"Война в Украине еще раз показывает, что огневая поддержка на короткой, средней и дальней дистанции важна", — подчеркивают в Минобороны Нидерландов.

Напомним, 14 марта в Нидерландах заявили о плане передать Украине минные тральщики Alkmaar. Корабли ВМС Украины получат через 2 года.

3 апреля сообщалось, что в Нидерландах обнаружили поврежденную ядерную бомбу B61, однако неизвестно или опасно ли это.