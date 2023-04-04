Ставка на далекобійну зброю: Нідерланди закуповують ракети через війну в Українї

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну підштовхнуло Нідерланди до перегляду своєї стратегії. В армію повернуть РСЗВ, яких не було з 2007 року, а замість 49 винищувачів F-35 країна замовила 52.

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Нідерланди планують закуповувати озброєння далекого радіусу дії в США та Ізраїлі в межах перегляду військової стратегії країни. Про це повідомляє The War Zone.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну Нідерланди планують закупити далекобійну зброю у Військово-повітряні сили, Військово-морські сили та армію. Для виконання завдань в країні обрали три системи:

ракети класу "повітря-поверхня" збільшеної дальності JASSM-ER для винищувачів F-35;

ракети Tomahawk для фрегатів та підводного човна;

ізраїльська система залпового вогню PULS.

РСЗВ PULS

У виданні називають рішення придбати РСЗВ PULS найнесподіванішим, бо ще в лютому Штати схвалили продаж Нідерландам HIMARS на 670 млн доларів з 20 пусковими машинами. В минулому місяці Elbit Systems повідомили, що виграли контракт на 133 млн доларів в неназваній країні НАТО. Тепер виявилось, що це Нідерланди. Армія обрала ізраїльський PULS з огляду на вартість, більшу місткість ракет, а також через більшу можливість налагодити виробництво боєприпасів для РСЗВ.

Для нідерландської армії РСЗВ стануть відносно новим типом озброєння, бо останні М270 були передані Франції ще у 2007 році. Вогнева підтримка весь цей час надавалась САУ Caesar, частину з яких вони передадуть Україні, що ще більше посилить дефіцит потужностей.

JASSM-ER

Щоб надати ВПС Нідерландів можливість уражати цілі на великих відстанях прийнято рішення придбати ракети JASSM-ER. Носіями ракетами є винищувачі F-35, які країна замовила 52 одиниці. Дальність ураження ракети складає близько 960 км (600 миль). Маса бойової частини складає близько 450 кг.

Візуалізація F-35 з ракетою JASSM-ER

"F-35 має озброєння для боротьби з відносно близькими наземними цілями. Однак F-35 не може атакувати цілі далеко в глибині супротивника, якщо він має потужну ППО. Для цього потрібне озброєння великої дальності", — пояснюють в Міноборони країни.

Ракети Tomahawk

ВМС Нідерландів не залишаться осторонь і отримають ракети Tomahawk компанії Raytheon Missiles & Defense. Їх встановлюватимуть на фрегати і субмарини класу De Zeven Provincien. Дальність цього виробу в залежності від варіанта може сягати від 1200 до 2500 км. Однак нині у серії є лише варіант Block IV TLAM, який має дальність 1600 км й боєголовку вагою в 450 кг.

Ракета Tomahawk Фото: defence blog

"Війна в Україні ще раз показує, що вогнева підтримка на короткій, середній і дальній дистанції є важливою", — наголошують в Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, 14 березня в Нідерландах заявили про план передати Україні мінні тральники Alkmaar. Кораблі ВМС України отримають через 2 роки.

3 квітня повідомлялось, що в Нідерландах виявили пошкоджену ядерну бомбу B61, однак невідомо чи небезпечно це.