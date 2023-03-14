Стануть у нагоді гавані Одеси: Нідерланди передадуть Україні мінні тральщики Alkmaar

Цей вид допомоги буде готовий до використання лише через 2 роки, а за цей час українські військові ґрунтовно підготуються. У Міноборони України зазначили, що це один із етапів створення корабельної коаліції.

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Нідерланди збираються передати Україні тральщики класу Alkmaar, які можуть стати в нагоді для безпеки Одеси. Про це заявила на брифінгу в Одесі голова Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

Наразі західні партнери України розуміють стратегічну та економічну важливість гаваней Одеси і тому ухвалили рішення про постачання двох тральщиків класу Alkmaar.

Вони будуть готові до використання не одразу, а лише до 2025 року. За цей час українські підрозділи будуть зобов'язані пройти відповідне навчання.

"Ми почнемо готувати українські підрозділи для того, щоб вони знали, як використовувати ці човни. Це буде здійснено разом із Бельгією та іншими нашими союзниками. Човни будуть готові до використання у 2025 році. Це така контрибуція у можливості військово-морських сил. Ми також забезпечимо інші спроможності — це мости та переправи", — зазначила Кайса Оллонґрен.

Це величезний плюс для портового українського міста – Одеси. Тральщики є кораблями, які призначені для пошуку мін та розмінування території в морі, а в результаті повномасштабної війни на дні залишилося достатньо боєприпасів російської сторони.

У мирний час їх використовують для забезпечення безпеки мореплавства, а ось під час військових конфліктів вони чудово підходять для дезактивації мінних полів.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що тральщики класу Alkmaar — складні системи, і потрібно ґрунтовно підготувати екіпажі. При цьому, доки триває гаряча фаза війни, згідно з конвенцією Монтре (конвенція із суверенітету Туреччини над протоками з Чорного до Середземного моря), проходження військових кораблів через Босфор неможливе.

"Тобто можна сказати, що вже створено корабельну коаліцію", — каже Олексій Резніков.

Нагадаємо, 29 жовтня минулого року Міноборони РФ повідомило, що у Севастополі після вибухів пошкоджено тральщик "Іван Голубець". Окупанти стверджують, що українські військові нібито задіяли 9 безпілотників та 7 автономних морських безпілотників.