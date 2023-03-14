Пригодятся гавани Одессы: Нидерланды передадут Украине минные тральщики Alkmaar

Данный вид помощи будет готов к использованию лишь через 2 года, а за это время украинские военные основательно подготовятся. В Минобороны Украины отметили, что это один из этапов создания корабельной коалиции.

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Нидерланды собираются передать Украине тральщики класса Alkmaar, которые могут пригодиться для безопасности Одессы. Об этом заявила на брифинге в Одессе глава Министерства обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

На данный момент западные партнеры Украины понимают стратегическую и экономическую важность гаваней Одессы и поэтому приняли решение о поставках двух тральщиков класса Alkmaar.

Они будут готовы к использованию не сразу, а лишь к 2025 году. За это время украинские подразделения обязаны будут пройти соответствующее учение.

"Мы начнем готовить украинские подразделения для того, чтобы они знали, как использовать эти лодки. Это будет осуществлено вместе с Бельгией и другими нашими союзниками. Лодки будут готовы к использованию в 2025 году. Это такая контрибуция в возможности военно-морских сил. Мы также обеспечим другие способности — это мосты и переправы", — отметила Кайса Оллонгрен.

Это огромный плюс для портового украинского города — Одессы. Тральщики являются кораблями, которые предназначены для поиска мин и разминирования территории в море, а в результате полномасштабной войны на дне осталось достаточное количество боеприпасов российской стороны.

В мирное время их используют в качестве обеспечения безопасности мореходств, а вот во время военных конфликтов они отлично подходят для дезактивации минных полей.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что тральщики класса Alkmaar — сложные системы, и нужно основательно подготовить экипажи. При этом, пока продолжается горячая фаза войны, согласно конвенции Монтре (конвенция по суверенитету Турции над проливами из Черного в Средиземное море), прохождение военных кораблей через Босфор невозможно.

"То есть можно сказать, что уже создана корабельная коалиция", — говорит Алексей Резников.

Напомним, 29 октября прошлого года Минобороны РФ сообщило, что в Севастополе после взрывов поврежден тральщик "Иван Голубец". Оккупанты утверждают, что украинские военные якобы задействовали 9 беспилотников и 7 автономных морских беспилотников.