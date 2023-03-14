Пригодятся гавани Одессы: Нидерланды передадут Украине минные тральщики Alkmaar
Данный вид помощи будет готов к использованию лишь через 2 года, а за это время украинские военные основательно подготовятся. В Минобороны Украины отметили, что это один из этапов создания корабельной коалиции.
Нидерланды собираются передать Украине тральщики класса Alkmaar, которые могут пригодиться для безопасности Одессы. Об этом заявила на брифинге в Одессе глава Министерства обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.
На данный момент западные партнеры Украины понимают стратегическую и экономическую важность гаваней Одессы и поэтому приняли решение о поставках двух тральщиков класса Alkmaar.
Они будут готовы к использованию не сразу, а лишь к 2025 году. За это время украинские подразделения обязаны будут пройти соответствующее учение.
"Мы начнем готовить украинские подразделения для того, чтобы они знали, как использовать эти лодки. Это будет осуществлено вместе с Бельгией и другими нашими союзниками. Лодки будут готовы к использованию в 2025 году. Это такая контрибуция в возможности военно-морских сил. Мы также обеспечим другие способности — это мосты и переправы", — отметила Кайса Оллонгрен.
Это огромный плюс для портового украинского города — Одессы. Тральщики являются кораблями, которые предназначены для поиска мин и разминирования территории в море, а в результате полномасштабной войны на дне осталось достаточное количество боеприпасов российской стороны.
В мирное время их используют в качестве обеспечения безопасности мореходств, а вот во время военных конфликтов они отлично подходят для дезактивации минных полей.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что тральщики класса Alkmaar — сложные системы, и нужно основательно подготовить экипажи. При этом, пока продолжается горячая фаза войны, согласно конвенции Монтре (конвенция по суверенитету Турции над проливами из Черного в Средиземное море), прохождение военных кораблей через Босфор невозможно.
"То есть можно сказать, что уже создана корабельная коалиция", — говорит Алексей Резников.
Напомним, 29 октября прошлого года Минобороны РФ сообщило, что в Севастополе после взрывов поврежден тральщик "Иван Голубец". Оккупанты утверждают, что украинские военные якобы задействовали 9 беспилотников и 7 автономных морских беспилотников.