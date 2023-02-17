Нідерланди замовляють у США HIMARS із ракетами ATACMS на 670 млн доларів

Штати вже схвалили продаж високоточних ракет GMLRS та балістичних ракет ATACMS.

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Управління військової співпраці Міноборони США схвалили продаж Нідерландам РСЗВ M142 HIMARS із високоточними ракетами. Про це повідомляє Reuters.

Нідерландська армія запросила придбання ракет та реактивних установок HIMARS на суму 670 млн. доларів. У цей пакет увійде 20 HIMARS та високоточні боєприпаси:

39 пакетів M30A2 GMLRS;

38 пакетів M31A2 GMLRS;

80 малих балістичних ракет M57 ATACMS.

Під одним пакетом ракет GMLRS мається на увазі 6 ракет, що входять до однієї капсули Pod. Також Нідерланди куплять вантажівки M1084A2 FMTV, позашляховики HMMWW та ракети з меншим радіусом дії для навчання, радіостанції, запчастини, тренажери, а також послуги з навчання та логістики. Постачання здійснюватиме оборонна компанія Lochkeed Martin.

В Управлінні військової співпраці зазначають, що продаж HIMARS Нідерландам підтримує зовнішню політику та інтереси США. Вони сприятимуть підвищенню безпеки НАТО в Європі.

Нагадаємо, у США анонсували створення центру навчання на системах HIMARS. Також зріс попит на РСЗВ у Східній Європі.

8 лютого у США схвалили продаж Польщі HIMARS та боєприпасів на суму 10 млрд доларів.