Польща отримає від США HIMARS і боєприпаси до них у пакеті на $10 млрд

Як повідомили в Агентстві зі співробітництва в галузі оборонної безпеки, передача військової техніки сприятиме "досягненню військових цілей" Варшави та ніяк не позначиться на оборонній спроможності Сполучених Штатів.

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Державний департамент Сполучених Штатів ухвалив рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду Польщі реактивних систем залпового вогню M142HIMARS і супутнього обладнання на суму $10 мільярдів. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомило Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки, яке надало необхідну сертифікацію, що повідомляє Конгрес про можливий продаж.

Польща запросила в США такий пакет:

18 пускових установок РСЗВ M142 HIMARS;

468 комплектів модуля заряджання пускової установки HIMARS;

45 армійських тактичних ракетних комплексів M57 ATACMS;

461 високоточну ракету M30A2 GMLRS-AW для HIMARS;

521 ракету GMLRS-U;

532 капсули XM403 GMLRS-ER AW.

Додатково в пакет увійдуть:

"недорогі" тренувальні ракети зменшеної дальності;

допоміжне обладнання;

засоби зв'язку;

запасні та ремонтні частини;

випробувальні комплекти;

батареї;

портативні комп'ютери;

публікації і технічні дані;

проєктування об'єктів;

навчання й оснащення персоналу;

підтримка системної інтеграції;

групи забезпечення якості й група технічної допомоги на місцях;

послуги інженерно-технічного персоналу уряду США та підрядників; датчики й інші пов'язані елементи логістики та підтримки програми.

Навіщо Польщі РСЗВ HIMARS?

"Пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки союзника з НАТО, який є силою політичної стабільності й економічного прогресу в Європі", — сказано в повідомленні Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки США.

У Сполучених Штатах переконані, що цей пакет військової техніки та боєприпасів "сприятиме досягненню військових цілей Польщі" щодо оновлення потенціалу й допоможе досягти подальшого підвищення оперативної сумісності зі США й іншими союзниками.

Повідомляється, що Польща має намір використовувати озброєння та боєприпаси для модернізації своїх збройних сил і розширення їхніх можливостей для зміцнення оборони країни та стримування регіональних загроз. Як зазначили у відомстві, "Польща легко прийме це обладнання" на озброєння своїх збройних сил.

"Пропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить основний військовий баланс у регіоні", — йдеться в повідомленні.

Реалізація запропонованого продажу вимагатиме від представників уряду США або підрядника поїздок у Польщу для підтримки програми. Очікується, що поїздки відбуватимуться приблизно двічі на рік у міру потреби для підтримки введення обладнання в експлуатацію та навчання.

В Агентстві зі співробітництва в галузі оборонної безпеки наголосили, що в результаті запропонованого продажу не буде жодного негативного впливу на готовність оборони США.

Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що Сполучені Штати можуть дозволити третім країнам відправити Україні винищувачі F-16.

Раніше Фокус писав, що Байден заявив про готовність обговорити запит про F-16 із Зеленським. У Білому домі повідомили, що Вашингтон ще дискутуватиме й ухвалюватиме остаточне рішення щодо передачі винищувачів українським військовим.