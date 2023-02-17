Нидерланды заказывают у США HIMARS с ракетами ATACMS на 670 млн долларов

Штаты уже одобрили продажу высокоточных ракет GMLRS и баллистических ракет ATACMS.

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Управление военного сотрудничества Минобороны США одобрили продажу Нидерландам РСЗО M142 HIMARS с высокоточными ракетами. Об этом сообщает Reuters.

Нидерландская армия запросила приобретение ракет и реактивных установок HIMARS на сумму 670 млн долларов. В этот пакет войдет 20 HIMARS и высокоточные боеприпасы:

39 пакетов M30A2 GMLRS

38 пакетов M31A2 GMLRS

80 малых баллистических ракет M57 ATACMS.

Под одним пакетом ракет GMLRS имеется в виду 6 ракет, которые входят в одну капсулу Pod. Также Нидерланды купят грузовики M1084A2 FMTV, внедорожники HMMWW и ракетами с меньшим радиусом действия для обучения, радиостанции, запчасти, тренажеры, а также услуги по обучению и логистике. Поставки будет осуществлять оборонная компания Lochkeed Martin.

В Управлении военного сотрудничества отмечают, что продажа HIMARS Нидерландам поддерживает внешнюю политику и интересы США. Они позволят повысить безопасность НАТО в Европе.

Напомним, в США анонсировали создание центра обучения на системах HIMARS. Также вырос спрос на РСЗО в Восточной Европе.

8 февраля в США одобрили продажу Польше HIMARS и боеприпасы на сумму 10 млрд долларов.