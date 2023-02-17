Нидерланды заказывают у США HIMARS с ракетами ATACMS на 670 млн долларов
Штаты уже одобрили продажу высокоточных ракет GMLRS и баллистических ракет ATACMS.
Управление военного сотрудничества Минобороны США одобрили продажу Нидерландам РСЗО M142 HIMARS с высокоточными ракетами. Об этом сообщает Reuters.
Нидерландская армия запросила приобретение ракет и реактивных установок HIMARS на сумму 670 млн долларов. В этот пакет войдет 20 HIMARS и высокоточные боеприпасы:
- 39 пакетов M30A2 GMLRS
- 38 пакетов M31A2 GMLRS
- 80 малых баллистических ракет M57 ATACMS.
Под одним пакетом ракет GMLRS имеется в виду 6 ракет, которые входят в одну капсулу Pod. Также Нидерланды купят грузовики M1084A2 FMTV, внедорожники HMMWW и ракетами с меньшим радиусом действия для обучения, радиостанции, запчасти, тренажеры, а также услуги по обучению и логистике. Поставки будет осуществлять оборонная компания Lochkeed Martin.
В Управлении военного сотрудничества отмечают, что продажа HIMARS Нидерландам поддерживает внешнюю политику и интересы США. Они позволят повысить безопасность НАТО в Европе.
Напомним, в США анонсировали создание центра обучения на системах HIMARS. Также вырос спрос на РСЗО в Восточной Европе.
8 февраля в США одобрили продажу Польше HIMARS и боеприпасы на сумму 10 млрд долларов.