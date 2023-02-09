"Есть чувство срочности": в Европе создадут центр обучения на системах HIMARS, – генерал США

По словам американского генерал-лейтенанта Джона Колашески, глядя на события в Украине, все 30 стран НАТО объединились для защиты своей территории. Кроме того, в Восточной Европе вырос спрос на системы HIMARS.

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Вооруженные силы США намерены открыть в Европе центр обучения для членов Североатлантического альянса по использованию реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом рассказал генерал-лейтенант Джон Колашески, отвечающий за операции Сухопутных сил США на восточном фланге НАТО в интервью порталу "Голос Америки"

"Мы все еще находимся на предыдущих этапах, но мы, возможно, привлечем к этому представителей нескольких стран", — отметил Колашески.

Сообщается, что после того, как системы HIMARS продемонстрировали свою эффективность на войне в Украине, в странах Восточной Европе вырос спрос на данный вид оружия.

"Они [НАТО] видят жестокость того, что произошло в Украине, и есть чувство срочности, есть цель, и все 30 стран объединились для эффективной защиты территории НАТО", — сказал американский генерал.

По словам Колашески академия HIMARS будет "подобна" Академии подготовки персонала для танков Abrams, которая была открыта возле польского города Познань в 2022 году.

Предполагается, что в упомянутом центре будут обучаться представители стран НАТО, у которых есть разрешение на приобретение американских дальнобойных артиллерийских систем. В частности, речь идет об Эстонии, Польше и Румынии.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал журналистам, что война в Украине показала, что "длительный огонь чрезвычайно важен". Эстония приобрела шесть систем HIMARS, поставка которых запланирована на 2024–2025 годы.

Новость о возможном открытии центра обучения HIMARS появилась в СМИ после того, как Госдеп США одобрил продажу Польши 18-ти пусковых установок HIMARS вместе с сотнями управляемых реактивных систем залпового огня и десятками тактических ракетных систем.

Напомним, что 4 января американские СМИ сообщили о том, что несмотря на все заявления российской пропаганды, ВС РФ не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS. В Белом доме отметили, что Кремль не предоставил ни единого доказательства своим словам о якобы уничтожении американских РСЗО.

Фокус также писал о том, что 3 января Telegram-каналы сообщили об уничтожении Силами обороны Украины военной базы ВС РФ в населенном пункте Правые Саги Херсонской области. Утверждается, что огонь по месту скопления оккупантов велся из РСЗО HIMARS.