У Нідерландах виявили пошкоджену ядерну бомбу: експерти розповіли, наскільки це небезпечно

У мережі було опубліковано фото бомби B61, яка зберігається на авіабазі Фолькель. У бомби значно змінено форму хвостової частини і відсутній елемент хвостового оперення.

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На авіабазі Фолькель у Нідерландах стався інцидент з однією з американських ядерних бомб B61, які є застарілим озброєнням, але зберігаються на території європейських країн. Співробітники Федерації американських вчених (FAS) виявили фотографію бомби, у якої задня частина була, ймовірно, викривлена сильним ударом, а одне з хвостових оперень відсутнє. Про це йдеться у публікації FAS від 3 квітня.

У матеріалі не зазначено де і коли було зроблено фотографію, але, схоже, вона зроблена всередині захисного авіаційного укриття на авіабазі в Нідерландах. Окрім видимих пошкоджень автори публікації звернули увагу на рожевий скотч, яким було заклеєно отвір у хвостовій частині бомби. При цьому на фото видно, що чотири особи, троє з яких у військовій формі, оглядають бомбу на наявність пошкоджень.

У публікації сказано, що вперше цей знімок з'явився 2022 року на брифінгу для студентів Національної лабораторії Лос-Аламосу. Втім, автори публікації наголосили, що поки що немає вірогідної інформації про те, що на фото B61 є справжньою, і її деформація стала результатом нещасного випадку, а не навчальної симуляції.

Деформація ядерної бомби В61

Однак, якщо на знімку справді ядерна бомба, яка зазнала пошкоджень, то це буде перший публічно відомий випадок аварії, пов'язаної з ядерною зброєю на авіабазі в Європі, написав автор доповіді FAS Ханс Крістенсен.

Також було зазначено, що будь-яке пошкодження ядерної зброї, яка за американською термінологією називається "Bent spear" (Зігнутий спис), зазвичай тримається в секреті. Представник ВПС США в Європі не став докладно коментував фотографію, але заявив, що США "підтримують найвищий рівень стандартів для персоналу та обладнання, що підтримує стратегічний арсенал".

"Політика США така, що ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати наявність або відсутність ядерної зброї в будь-якому спільному чи конкретному місці, включаючи конкретні навчання чи реальні операції", — заявив він.

Чому старі американські бомби зберігаються в Європі

Бомба B61 є єдиною тактичною ядерною зброєю, що залишилася в арсеналі США, і 100 таких бомб зберігаються в Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині. Бомби залишаються власністю США, але екіпажі літаків із шести інших союзників НАТО навчені встановлювати їх на літаки та літати з ними. Тому у разі воєнних дій для встановлення бомб на літаки союзників буде потрібна згода США, групи ядерного планування НАТО та прем'єр-міністра Великобританії.

Такі операції з використанням ядерної зброї практикуються щороку під час навчань НАТО "Стійкий полудень", останні з яких пройшли в листопаді. Причому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну до навчання приєдналася і Польща.

Прихильники контролю над озброєннями давно стверджують, що B61 застаріла у військовому відношенні й має бути виведена з Європи, в межах як кроку до роззброєння. Але попри підтримку ініціативи з боку Адміністрації президента США, лідери європейських країн були проти, а після анексії Криму у 2014 взагалі відмовилися від цієї ідеї, розглядаючи це озброєння, як частина "ядерної парасольки".

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Водночас деякі фахівці вважають, що бомба B61 досить безпечна в зберіганні.

"Бомба B-61 настільки безпечна, наскільки може бути безпечно повністю зібрана ядерна зброя. Вона має гарні захисні механізми та нечутливі вибухові речовини, які не детонують при впливі вогню, удару, уламків тощо", — розповів військовий експерт Ерік Шлоссер.

Про безпеку бомби пише і Крістенсен. За його словами, ймовірність отримання ядерного заряду при детонації хімічної вибухової речовини в одній точці має бути меншою, ніж один до мільйона. Але якщо зброю пошкоджено, ймовірність детонації суттєво зростає.

Нагадаємо, 30 березня на сайті президента України було зареєстровано петицію про розміщення ядерної зброї Сполучених Штатів на території України або розробку Україною власних ядерних озброєнь. У зв'язку з цим у Кремлі відреагували на подію і запропонували скласти російську "петицію про випереджальний ядерний удар".