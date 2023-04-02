Літаки зі "спецозброєнням": у Польщі хочуть розширити участь у ядерному стримуванні

Радник президента Польщі з безпеки Яцек Север згадав про ідею "ядерного обміну". Насамперед Польща брала участь лише у консультаціях щодо ядерного стримування.

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Влада Польщі припускає, що участь країни в силах НАТО з ядерного стримування може розширитися навіть без розміщення ядерної зброї на своїй території. Про це повідомляє DW.

"Потенційно Польща була б готова розширити свою участь і співпрацю у стратегії ядерного стримування НАТО <…> Але розгортання ядерної зброї — це щось інше", — заявив радник президента Польщі з безпеки Яцек Півночі.

Він не згадав про те, як саме буде розширено участь Польщі у цій програмі, але зазначив, що ідея "ядерного обміну" передбачає появу літаків, які можуть нести "спеціальне озброєння". Досi Польща брала участь лише у консультаціях щодо ядерного стримування.

У жовтні минулого року президент країни Анджей Дуда вже говорив про "принципову зацікавленість" у більш активній участі Польщі в силах НАТО з ядерного стримування.

Нагадаємо, що в Білорусі пообіцяли розмістити ядерну зброю РФ ближче до кордону з Польщею. Представник РФ у Білорусі Борис Гризлов заявив, що поява таких установок на кордоні Польщі та Білорусі дозволить досягти "паритету" зі США.

У свою чергу, екс-посол США в РФ Стівен Пайфер вважає план Путіна щодо розгортання ядерних сил у Білорусі марним. За його словами, непокоїтися має якраз Лукашенко, оскільки ці установки будуть повністю під контролем Москви, і Мінськ стане ще більш залежним.