Самолеты со "спецвооружением": в Польше хотят расширить участие в ядерном сдерживании

Советник президента Польши по безопасности Яцек Север упомянул об идее "ядерного обмена". Прежде Польша участвовала только в консультациях по вопросу ядерного сдерживания.

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Власти Польши допускают, что участие страны в силах НАТО по ядерному сдерживанию может расшириться, даже без размещения ядерного оружия на своей территории. Об этом сообщает DW.

"Потенциально Польша была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в стратегии ядерного сдерживания НАТО <…> Но развертывание ядерного оружия — это нечто иное", — заявил советник президента Польши по безопасности Яцек Севера.

Он не упомянул о том, как именно будет расширено участие Польши в этой программе, но отметил, что идея "ядерного обмена" предусматривает появление самолетов, которые могут нести "специальное вооружение". Прежде Польша участвовала только в консультациях по вопросу ядерного сдерживания.

В октябре прошлого года президент страны Анджей Дуда уже говорил о "принципиальной заинтересованности" в более активном участии Польши в силах НАТО по ядерному сдерживанию.

Напомним, что в Беларуси пообещали разместить ядерное оружие РФ ближе к границе с Польшей. Представитель РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что появление таких установок на границе Польши и Беларуси позволит достигнуть "паритета" с США.

В свою очередь, экс-посол США в РФ Стивен Пайфер считает план Путина по развертыванию ядерных сил в Беларуси бесполезным и что беспокоиться должен как раз Лукашенко, поскольку эти установки будут полностью под контролем Москвы, и Минск станет еще более зависимым.