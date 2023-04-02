В Беларуси пообещали разместить ядерное оружие РФ поближе к границе с Польшей: в чем причина

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что после размещения ядерного оружия на границе с Польшей у Союзного государства "будет паритет" с США.

Related video

Несмотря на негативную реакцию Запада и даже Китая, Россия не передумала размещать ядерное оружие на территории Беларуси. Более того, посол РФ в этой стране Борис Грызлов заявил, что ЯО будет "придвинуто к западным границам". Об этом он сказал в эфире телеканала СТВ, пишет "Белта"

"То, что много шума – это уже хорошо. Наконец-то обращают внимание, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства. Россия и Беларусь – это территория Союзного государства, причем узаконенная, в отличие от территории стран, где США размещают свое ядерное оружие. Для них эти страны – просто марионетки, а у нас единое пространство", – подчеркнул дипломат.

Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Беларуси

По его словам, уже до 1 июля в Беларуси будет готово хранилище для размещения ЯО.

"Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", – уточнил он.

На заявление уже отреагировал российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

"Ядерное оружие в Беларуси станет горькими таблетками для Польши в случае возможной агрессии", – отчитался он.

31 марта президент Беларуси Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил, что готов принять в стране российское стратегическое ядерное оружие, и рапорядился подготовить всю необходимую инфраструктуру для его хранения и обслуживания. Озвучено это было после встречи Путина и его белорусского коллеги, когда политики договорились о размещении тактического ЯО, "не нарушая международных обязательств".

Глава СНБО Алексей Данилов подобные планы называет попытками шантажа Россией США, чтобы склонить Байдена к переговорам и закончить войну в Украине на своих условиях, которые с точки зрения большинства представителей мировой политики неприемлемы.

В свою очередь бывший американский дипломат Стивен Пайфер уверен, что план Кремля по размещению ядерного оружия в Беларуси не принесет какой-либо реальной военной выгоды и назвал его "даже несколько жалким". Оно не напугает ни Украину, не НАТО, а вот Александра Лукашенко выставит в самом невыгодном свете, считает он.