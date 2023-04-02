У Білорусі пообіцяли розмістити ядерну зброю РФ ближче до кордону з Польщею: у чому причина

Надзвичайний і повноважний посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявив, що після розміщення ядерної зброї на кордоні з Польщею у Союзної держави "буде паритет" із США.

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Незважаючи на негативну реакцію Заходу та навіть Китаю, Росія не передумала розміщувати ядерну зброю на території Білорусі. Ба більше, посол РФ у цій країні Борис Гризлов заявив, що ЯЗ буде "присунута до західних кордонів". Про це він сказав в ефірі телеканалу СТВ, пише "Белта"

"Те, що багато шуму — це вже добре. Нарешті звертають увагу, що має бути певний паритет. Якщо ми говоримо про розміщення американської ядерної зброї в країнах Європи, це Італія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина та Туреччина, то маємо робити дії, які підвищуватимуть безпеку нашої Союзної держави. Росія та Білорусь — це територія Союзної держави, причому узаконена, на відміну від території країн, де США розміщують свою ядерну зброю. Для них ці країни — просто маріонетки, а у нас єдиний простір", — наголосив дипломат.

Борис Гризлов, надзвичайний і повноважний посол РФ у Білорусі

За його словами, вже до 1 липня у Білорусі буде готове сховище для розміщення ЯЗ.

"Вона буде присунута до західних кордонів нашої Союзної держави і підвищуватиме можливості гарантування нашої безпеки. Це буде зроблено, незважаючи на шум у Європі та США", — уточнив він.

На заяву вже відреагував російський військовий оглядач, полковник у відставці Віктор Баранець.

"Ядерна зброя в Білорусі стане гіркими пігулками для Польщі у разі можливої агресії", — відзвітував він.

31 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко у посланні народу та парламенту заявив, що готовий прийняти в країні російську стратегічну ядерну зброю, і розпорядився підготувати всю необхідну інфраструктуру для її зберігання та обслуговування. Озвучено це було після зустрічі Путіна та його білоруського колеги, коли політики домовилися про розміщення тактичної ЯЗ, "не порушуючи міжнародних зобов'язань".

Глава РНБО Олексій Данілов подібні плани називає спробами шантажу Росією США щоб схилити Байдена до переговорів і закінчити війну в Україні на своїх умовах, які з точки зору більшості представників світової політики неприйнятні.

Натомість колишній американський дипломат Стівен Пайфер упевнений, що план Кремля щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі не принесе будь-якої реальної військової вигоди і назвав її "навіть дещо жалюгідним". Вона не налякає ні Україну, не НАТО, а ось Олександра Лукашенка виставить у найневигіднішому світлі, вважає він.