План Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі марний, — екс-посол

Хто справді має турбуватися, то це Лукашенко, вважає колишній американський дипломат Стівен Пайфера. Будь-яка ядерна зброя в Білорусі буде під контролем РФ, а Мінськ стане ще більше залежним від Путіна.

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Днями колишній посол США в РФ Стівен Пайфер заявив, що план Кремля щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі не принесе нiякої реальної військової вигоди, і назвав її "навіть дещо жалюгідною". Про це повідомляє The Kyiv Independent.

У своїй колонці колишній американський дипломат, котрий нині перебуває на посаді старшого наукового співробітника в Brookings Institution, зазначив, що в інтерв'ю 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі для білоруських військ, і порівняв це з тим, як США діляться ядерною зброєю із союзниками по НАТО.

"Реальність така, що навіть якщо російську ядерну зброю дійсно розмістять у Білорусі, це не збільшить військової загрози для України чи НАТО", — зазначив Пайфер.

Він згадав, що Путін любить здаватися сильним і демонструвати провокаційні кроки у відповідь на дії, які йому не подобаються. За його словами, розміщення ядерної зброї в Білорусі може бути відповіддю на постачання західних танків "Леопард" в Україну або поразку російських військ у Бахмуті.

Рішення розмістити ядерну зброю, яка не призведе до жодних реальних наслідків на полі бою, йому видається дещо відчайдушним з боку Путіна і "навіть трохи жалюгідним".

Хто справді має хвилюватися, то це Лукашенко, оскільки будь-яка ядерна зброя в Білорусі буде під постійним контролем РФ, а Мінськ стане ще більш залежним від Путіна.

Нагадаємо, що, за словами фахівця з виявлення ядерних матеріалів Арнаба Басу, із викрадених на Запорізькій АЕС ядерних відходів можуть виготовити "брудну бомбу".

Голова латвійського МЗС Едгар Рінкевич, у свою чергу, назвав заяву про ядерну зброю в Білорусі черговим "сигналом відчаю" та свідченням того, що війна пішла не за планом Путіна.