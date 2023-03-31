План Путина разместить ядерное оружие в Беларуси бесполезен, — экс-посол

Кто действительно должен беспокоиться, так это Лукашенко, считает бывший американский дипломат Стивен Пайфера. Любое ядерное оружие в Беларуси будет под контролем РФ, а Минск станет еще больше зависим от Путина.

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На днях бывший посол США в РФ Стивен Пайфер заявил, что план Кремля по размещению ядерного оружия в Беларуси не принесет какой-либо реальной военной выгоды и назвал его "даже несколько жалким". Об этом сообщает The Kyiv Independent.

В своей колонке бывший американский дипломат, ныне состоящий на должности старшего научного сотрудника в Brookings Institution, отметил, что в интервью 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси для белорусских войск, и сравнил это с тем, как США делятся ядерным оружием с союзниками по НАТО.

"Реальность такова, что даже если российское ядерное оружие действительно разместят в Беларуси, это не увеличит военной угрозы Украине или НАТО", — отметил Пайфер.

Он упомянул о том, что Путин любит казаться сильным и демонстрировать провокационные шаги в ответ на действия, которые ему не нравятся. По его словам, размещение ядерного оружия в Беларуси может быть ответом на поставки западных танков "Леопард" в Украину или же поражение российских войск в Бахмуте.

Решение разместить ядерное оружие, которое не приведет ни к каким реальным последствиям на поле боя, ему представляется несколько отчаянным со стороны Путина и "даже немного жалким".

Кто действительно должен волноваться, так это Лукашенко, поскольку любое ядерное оружие в Беларуси будет под постоянным контролем РФ, а Минск станет еще более зависим от Путина.

Напомним, что, по словам специалиста по обнаружению ядерных материалов Арнаба Басу, из похищенных на Запорожской АЭС ядерных отходов могут изготовить "грязную бомбу".

Глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич, в свою очередь, назвал заявление о ядерном оружии в Беларуси очередным "сигналом отчаяния" и свидетельством того, что война пошла не по плану Путина.