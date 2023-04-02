Китай не дозволить РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі, — Данілов (відео)

Заяви Путіна про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі секретар РНБО Олексій Данілов вважає шантажем, щоб змусити США погодитися на певні перемовини з Росією.

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Росія зможе розмістити на території Білорусі ядерну зброю, але за умови, що відповідний дозвіл Путіну надасть Китай. Про це в ефірі "Нового відліку" на "Суспільному" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я можу сказати, що жодного розміщення ядерної зброї на території Білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу Путіну розміщати там ядерну зброю. Чи надасть Китай дозвіл Путіну розміщати ядерну зброю на території Білорусі? Я більш ніж впевнений, що ні", — сказав Данілов.

Він додав, що ядерна зброя на території Білорусі не потрібна ані Китаю, ані самій РФ, а всі ці розмови — шантаж Путіна для того, аби США погодилися на перемовини щодо зупинення війни на умовах Росії. За словами секретаря РНБО, в РФ вже скоріше хочуть закінчити війну.

"Це така тупа гра Росії, яка завжди для того, щоб примусити американців, англосаксів іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу", — сказав секретар РНБО.

РНБО України розробила детальні кроки з деокупації українського Криму. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, цілями "№ 1" стануть кримські колаборанти Сергій Аксьонов і Володимир Констанінов, а Кримський міст знесуть, аби РФ "не заважала свободі мореплавства". Про це 2 квітня секретар РНБО Олексій Данілов написав у своєму фейсбуці.

В Офісі президента України заявили, що повномасштабна війна з Росією не закінчиться без звільнення Криму. За словами радника голови ОП, світові лідери визнали територію України в межах 1991 року, і тому звільнення Криму вважають законним.