Китай не позволит РФ разместить ядерное оружие в Беларуси, — Данилов (видео)

Заявления Путина о размещении ядерного оружия РФ на территории Беларуси, секретарь СНБО Алексей Данилов считает шантажом, чтобы заставить США согласиться на определенные переговоры с Россией.

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Россия сможет разместить на территории Беларуси ядерное оружие, но при условии, что соответствующее разрешение Путину предоставит Китай. Об этом в эфире "Нового отсчета" на "Суспільному" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я могу сказать, что никакого размещения ядерного оружия на территории Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение Путину размещать там ядерное оружие. Даст ли Китай разрешение Путину размещать ядерное оружие на территории Беларуси? Я более чем уверен". , что нет", — сказал Данилов.

Он добавил, что ядерное оружие на территории Беларуси не нужно ни Китаю, ни самой РФ, а все эти разговоры — шантаж Путина для того, чтобы США согласились на переговоры по остановке войны на условиях России. По словам секретаря СНБО, в РФ уже скорей хотят закончить войну.

"Это такая тупая игра России, которая всегда для того, чтобы заставить американцев, англосаксов идти на переговоры с россиянами именно по нашему кейсу", — сказал секретарь СНБО.

СНБО Украины разработала подробные шаги по деоккупации украинского Крыма. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, целями "№1" станут крымские коллаборанты Сергей Аксенов и Владимир Констанинов, а Крымский мост снесут, чтобы РФ "не мешала свободе мореходства". Об этом 2 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов написал в своем Фейсбуке.

В офисе президента Украины заявили, что полномасштабная война с Россией не закончится без освобождения Крыма. По словам советника главы ОП, мировые лидеры признали территорию Украины в пределах 1991 года, и потому освобождение Крыма считают законным.