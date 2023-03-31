Нова вісь зла. До чого приведуть "ядерні плани" Путіна та Лукашенка

Кремль вирішив збудувати в Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї відразу після візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви. Білоруська армія переобладнала літаки Су-25 під ядерні носії. Фокус з'ясовував, чи РФ блефує чи світ переходить у новий виток воєнної ескалації.

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Олександр Лукашенко 31 березня під час послання народу та Національним зборам озвучив "мирний план". Він має на увазі ядерний удар, якщо Росія вважатиме, що Захід використовує можливу паузу у бойових діях в Україні для посилення позицій.

"РФ повинна буде задіяти всю міць ВПК та армії для запобігання ескалації. І фосфорні боєприпаси, і збіднений уран, і збагачений уран — все має набути чинності, якщо в черговий раз буде обман і буде помічено хоч найменший рух в Україну чи з іншого боку, з боку Росії, пересування військ та підготовка до атаки", — сказав він.

Територіальні питання Лукашенко пропонує вирішувати за столом переговорів без умов.

"Оголосити перемир'я без права переміщення, перегрупування військ з обох боків, без права перекидання зброї та боєприпасів, живої сили та техніки! Усі, намертво, завмерли", — додав білоруський лідер.

Ймовірно, Лукашенко наважився після пропозиції його російського колеги Володимира Путіна до 1 липня збудувати у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї (ТЯО). Росіяни допомогли білорусам переобладнати літаки — за заявами сторін десять типів авіації готові до використання ТЯО. Мінськ отримав ракети для комплексів "Іскандер" Вже з квітня білоруських льотчиків навчать керувати літаками із "специфічними" боєприпасами.

Чергова заява російського диктатора пожвавила ядерну повістку. Кремль йде на новий виток ескалації. Путін явно вважає ядерну зброю одним із аргументів у великій війні з Україною. Москва не поспішає конкретизувати питання наповнення ядерного сховища і хто його контролюватиме.

Заяві Путіна передувало оголошення Лондона поставити Збройним силам України снаряди із збідненим ураном. Білоруський лідер звернув на це увагу і сказав, що Росія може передати Білорусі "боєприпаси зі справжнім ураном".

"Щойно ці боєприпаси вибухнуть на позиціях військ Росії, ви побачите: відповідь буде страшною, для всієї планети уроком буде", — пригрозив він.

У білоруському Міністерстві закордонних справ наполягають на законності воєнної співпраці Білорусі та Росії – все відбувається за міжнародним правом. Мінськ постійно апелює до практики НАТО щодо створення спільних ядерних місій — західні літаки сертифікують для польотів з ядерними ракетами, а на території країн Євросоюзу зберігається понад 150 одиниць американського ТЯО, заявили дипломати.

Генеральний секретар СНД Сергій Лебедєв визнав, що організація спокійно поставилася до рішення про розміщення ТЯО Росії у Білорусі.

"Я обізнаний, що в Європі розташована тактична ядерна зброя американців. Чомусь Захід розміщує біля кордонів Росії та Білорусі ТЯО. Це вважається нормальним, а на те, що в межах Союзної держави такої домовленості досягнуто, одразу підняли необґрунтований галас, виття, крик. Це вкотре вказує на подвійні стандарти, двуличність, лицемірство західних політиків", — заявив він.

Примітно, що плани щодо розміщення у Білорусі ТЯО Путін озвучив 25 березня. Білоруси цього дня на неофіційному рівні святкують День Волі — 1918 року було оголошено Білоруську Народну Республіку (БНР). Вона існувала менше року, адже на початку 1919 року до Мінська увійшла армія СРСР.

Ядерні ресурси Білорусі

У 1992 році Білорусь підписала Лісабонський протокол та оформила членство в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). А у липні 1993-го Білорусь офіційно приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Після розпаду СРСР Білорусь стала першою державою, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї. Україна оголосила про це 10 січня 1994 року.

Великобританія, Росія та США дали Мінську гарантії безпеки у Будапештському меморандумі 5 грудня 1994 року. Повністю ядерну зброю з Білорусі вивели у листопаді 1996 року.

Про можливість повернення ядерної зброї Лукашенко говорив в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову у листопаді 2021 року. Якщо США та НАТО розмістять запаси ТЯО у Східній Європі, наприклад, у Польщі, то президент Білорусі звернеться до Путіна з проханням повернути ядерну зброю до Білорусі.

"Та ядерна зброя, яка буде найбільш ефективною при такому зіткненні. Ми ж у Білорусі до цього готові. Я як дбайливий господар нічого не зруйнував — усі сараї стоять на місці", — говорив він.

Лукашенко 19 травня 2022 року оголошує про закупівлю у Росії ракетних комплексів "Іскандер" та ЗРК С-400 "Тріумф". Путін обіцяв відправити Мінську комплекси "Іскандер-М" — вони стріляють на 500 кілометрів і можуть нести ядерні боєголовки.

А 26 серпня минулого року білоруський президент заявив про переобладнання літаків Су-25 під носії ядерного озброєння.

Експерт із озброєнь Defence Express Олег Катков у спілкуванні з Фокусом допускає передачу ЗС РФ Білорусі авіаційних вільнопадаючих бомб із спеціальними ядерними частинами. З великою ймовірністю можна говорити і про багатоцільові винищувачі Су-30 і ядерні частини для ОТРК "Іскандер".

"У Білорусі з порушенням усіх норм завезли балістичні ракети дальністю до 500 кілометрів і крилаті ракети Р-500 (російська крилата ракета для комплексу "Іскандер", — ред.). Ракета Р-500 створена у порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Її орієнтовна дальність польоту — від 1,5 до 2 тисяч кілометрів", — коментує він.

Білорусь та Росія будують ядерні плани — реакція Києва

Україна вимагала скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН щодо перекидання ядерної зброї до Білорусі. Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель пригрозив Москві та Мінську новими санкціями.

Одним із перших на плани Росії відреагував голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія. Політик 27 березня визнав необхідність посилення мобілізації. Люди будуть потрібні для охорони кордону. "Потрібно сформувати ще 8 бригад, щоб контролювати кордон із Білоруссю", — сказав він.

Буквально відразу він спростував цю позицію — заклик до ЗСУ йде за планом, мобілізацію не посилять. Підтримав його і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, сказавши, що всупереч планам Росії розмістити в Білорусь ТЯО в Україні не посилюватимуть загальну мобілізацію.

При цьому це може статися за іншого сценарію — для поповнення резервів ЗСУ перед контрнаступом.

"Війна, на жаль, неминуче призводить до втрат — як безповоротних, так і санітарних. І такі втрати потребують поповнення", — пояснив депутат.

Українська воєнна розвідка моніторить ситуацію у Білорусі. Фахівці вважають розмови про розміщення ядерної зброї у Білорусі черговим шантажем російських окупантів.

Узгоджено з Китаєм: Росія сформувала нову вісь зла

Підняття градуса ескалації із Заходом, на думку українського політолога Віктора Бобиренка, Путін погодив на зустрічі у Москві з головою КНР Сі Цзінпінем.

"Узгодження з Китаєм пройдено і розраховане на переляк США та Великобританії. Інші країни Заходу можуть побоятися і закликатимуть до переговорів. Україну цим випадом не злякали ніяк. Вісь зла сформована: "Пекін — Тегеран — Москва — Мінськ". на розкол Заходу. Розрахунок йде на громадську думку — давайте поступимося трохи Росії, трохи Китаю, але тільки не доводьте до третьої світової війни. Ескалація — не означає атомна війна, адже Китай з Росією в цивілізаційному плані слабший за США та їхніх союзників", — каже він Фокус .

Країни з чужою ядерною зброєю, як правило, змушені приймати армію окупанта. Російських воєнних неодмінно надішлють стежити за ядерним арсеналом у Білорусі і присутність буде довга. Аналітик та експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич підтверджує Фокусу тактику Путіна щодо позбавлення Білорусі незалежності.

Москва, на його думку, отримує повноцінну воєнну базу на кшталт Чорноморського флоту РФ у Криму.

"Облаштування сховища для ТЯО вкладається в логіку заморозки війни в Україні станом на сьогодні. Для Китаю фаза шантажу РФ не є небезпечною і навіть вигідною. А ось фаза фактичного розміщення ядерних ракет у Білорусі — вже немає", — додає аналітик.

Пекін, як запевняє Тишкевич, будує свою систему впливу — з вересня минулого року він якісно підняв рівень відносин з Мінськом.

Китай нарощує вплив за рахунок Росії. Розміщення ядерної зброї на новій території, де це ніколи не планувалося, буде оцінено як небезпечний прецедент. ТЯО скорочувалася, а зараз розширюється", — пояснює фахівець.

У разі початку мирних переговорів Росії та Заходу про нову архітектуру безпеки складно ігноруватиме наявність ядерних боєголовок поряд з Києвом та трьома столицями членів НАТО — Риги, Вільнюса та Варшави. Україна та її союзники вимагатимуть демілітаризації Білорусі, пише білоруський аналітик, запрошений експерт Московського центру Карнегі Артем Шрайбман.

Білорусь, за його оцінками, ризикує впасти у повну залежність від РФ. Мавши на своїй території російську ядерну зброю, дистанціюватися від агресора просто неможливо.