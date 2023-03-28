Загальна мобілізація: у Раді відповіли, чи буде нова хвиля через ядерну зброю у Білорусі

За словами представника оборонного комітету Венiславського, всі рішення щодо набору резервів до лав ЗСУ приймає Генштаб виходячи з потреб.

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Українцям розповіли, чи збираються посилювати у країні мобілізацію після рішення РФ розмістити у Білорусі ядерну зброю. Про це заявив представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Венiславський у коментарі "Свобода.Ранок" у вівторок, 28 березня.

За його словами, найближчим часом в Україні не збираються посилювати загальну мобілізацію, навіть незважаючи на наміри РФ розмістити в сусідній державі ядерну зброю. При цьому це може статися за іншого сценарію — для поповнення резервів ЗСУ перед контрнаступом. Всю офіційну інформацію має право озвучувати лише Генштаб.

"Коли Україна буде змушена переходити в контратаки, будуть необхідні якісь додаткові сили та засоби, які мають забезпечити ефективність цих наступальних операцій, це визначатиме Генеральний штаб з огляду на планування, перспективи та реальний поточний стан речей. Я маю на увазі, що війна, на жаль, неминуче призводить до втрат – як безповоротних, так і санітарних. І такі втрати потребують поповнення”, – пояснив Федір Веніславський.

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27 березня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що в Україні можлива додаткова мобілізація через відкриття другого фронту з Білоруссю. В армію можуть залучити більшу кількість людей, оскільки потрібно контролювати лінію фронту завдовжки понад тисячу кілометрів.

Того ж дня він уточнив свої слова про посилену мобілізацію. Її темпи залежатимуть від того, як розвиватимуться події із розміщенням ядерного озброєння на території Білорусі.