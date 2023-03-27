Україна посилить мобілізацію, якщо РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі, – Арахамія (відео)

На думку нардепа, командуванню доведеться набрати більше людей до армії для формування ще 8 бригад, які дислокуватимуться у прикордонних з РБ районах.

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Якщо Росія все ж таки зважиться розмістити ядерну зброю на території Білорусі, то в Україні доведеться посилити мобілізацію. Про це заявив лідер фракції "Слуга народу"Давид Арахаміяв інтерв'ю Sky News сьогодні, 27 березня.

За його словами, якщо Путін виконає обіцянку щодо ядерних сховищ у Білорусі, Україні доведеться набрати ще більше людей до армії, щоб контролювати кордон.

"Доведеться посилювати мобілізацію та набирати ще більше людей в армію, потрібно сформувати ще 8 бригад, щоб контролювати кордон з Білоруссю", — сказав він.

Україна посилить мобілізацію, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі,

При цьому нардеп зазначив, що українці поки що не серйозно ставляться до цих погроз, але досвід показав, що може бути все, що завгодно.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 25 березня заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави Кремля, роботи мають завершитись 1 липня 2023 року.

Ми також писали про те, що реакція Заходу на заяву Путіна про ядерну зброю була неоднозначною. Зокрема, у Пентагоні заявили, що не вбачають ознак того, що Москва готується застосувати ядерну зброю, а в МЗС Німеччини звинуватили Москву в ядерному залякуванні.

26 березня координатор Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки не вбачають ознак розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі.

Того ж 26 березня Україна зажадала скликати Радбез ООН через загрозу розміщення у сусідній Білорусі російської ядерної зброї. У Міністерстві закордонних справ також звернулися до білоруського народу із вимогою не допустити розміщення тактичного ядерного озброєння на території їхньої країни.