Украина усилит мобилизацию, если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, – Арахамия (видео)

По мнению нардепа, командованию придется набрать больше людей в армию для формирования еще 8 бригад, которые будут дислоцироваться в приграничных с РБ районах.

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Если Россия все же решится разместить ядерное оружие на территории Беларуси, то в Украине придется усилить мобилизацию. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Sky News сегодня, 26 марта.

По его словам, если Путин выполнит обещание по ядерным хранилищам в Беларуси, Украине придется набрать еще больше людей в армию, чтобы контролировать границу.

"Придется усиливать мобилизацию и набирать еще больше людей в армию, нужно сформировать еще 8 бригад, чтобы контролировать границу с Беларусью", — сказал он.

Украина усилит мобилизацию, если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси,

При этом, нардеп отметил, что украинцы пока не серьезно относятся к этим угрозам, но опыт показал, что может быть все что угодно.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы Кремля, работы должны завершиться 1 июля 2023 года.

Мы также писали о том, что реакция Запада на заявление Владимира Путина о ядерном оружии была неоднозначной. В частности, в Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие, а в МИД Германии обвинили Москву в ядерном запугивании.

26 марта координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Беларуси.

Того же 26 марта Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за угрозы размещения в соседней Беларуси российского ядерного оружия. В Министерстве иностранных дел также обратились к белорусскому народу с требованием не допустить размещения тактического ядерного вооружения на территории их страны.