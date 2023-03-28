Всеобщая мобилизация: в Раде ответили, будет ли новая волна из-за ядерного оружия в Беларуси

По словам представителя оборонного комитета Вениславского, все решения по вопросу набора резервов в ряды ВСУ принимает Генштаб исходя из потребностей.

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Украинцам рассказали, собираются ли усиливать в стране мобилизацию после решения РФ разместить в Беларуси ядерное оружие. Об этом заявил представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Свобода.Утро" во вторник, 28 марта.

По его словам, в ближайшее время в Украине не собираются усиливать всеобщую мобилизацию, даже несмотря на намерения РФ разместить в соседнем государстве ядерное оружие. При этом, это может случиться при ином сценарии — для пополнения резервов ВСУ перед контрнаступлением. Всю официальную информацию вправе озвучивать только Генштаб.

"Когда Украина будет вынуждена переходить в контратаки, будут необходимы какие-то дополнительные силы и средства, которые должны обеспечить эффективность этих наступательных операций, это будет определять Генеральный штаб, учитывая планирование, перспективы и реальное текущее положение вещей. Я имею в виду, что война, к сожалению, неизбежно приводит к потерям – как безвозвратным, так и санитарным. И такие потери нуждаются в пополнении", – пояснил Федор Вениславский.

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27 марта глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что в Украине возможна дополнительная мобилизация из-за открытия второго фронта с Беларусью. В армию могут привлечь большее количество людей, так как нужно контролировать линию фронта протяженностью в более тысячи километров.

В тот же день он уточнил свои слова про усиленную мобилизацию. Ее темпы будут зависеть от того, как будут развиваться события с размещением ядерного вооружения на территории Беларуси.