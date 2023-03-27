Готовы ко всему: Арахамия уточнил свои слова про усиленную мобилизацию в Украине (видео)

Политик подчеркнул, что темпы мобилизации будут зависеть от развития событий с размещением российского ядерного оружия на территории Беларуси.

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Украина пока не будет усиливать мобилизацию из-за угроз РФ разместить в соседней Беларуси тактическое ядерное оружие. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире национального телемарафона 27 марта.

"Украина готова ко всем угрозам со стороны врага и любой сценарий теоретически возможным. В то же время мобилизация в стране как продолжалась, так и будет продолжаться", — сказал Арахамия.

Политик подчеркнул, что призыв в ВСУ идет по плану и усиление мобилизации на данный момент не планируется.

"В случае необходимости создания дополнительных бригад, мобилизация все равно будет продолжаться в соответствующем порядке", — резюмировал Арахамия.

Таким образом глава фракции "Слуга народа" уточнил свое заявления британской прессе.

Ядерное оружие в Беларуси: что сказал Арахамия иностранным СМИ

Глава фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 27 марта предположил, что в Украине возможна дополнительная мобилизация из-за открытия второго фронта с Беларусью.

"Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно контролировать эту линию фронта. Это больше тысячи километров", — сказал Арахамия.

По его словам, контроля ситуации на украинско-белорусской границе нужно будет сформировать как минимум 8 новых бригад.

Напомним, 27 марта Литва предложила ввести новые санкции против РФ в ответ на заявление Владимира Путина о размещении ядерного оружия в РБ. В литовском МИД строительство хранилища для российского тактического ядерного оружия в Беларуси назвали "отчаянным шагом Путина и Лукашенко". Дипломаты считают, что РБ является дополнительным фактором риска для стран Балтии.

Также мы писали о том, что 26 марта Франция попросила РФ отказаться от размещения ядерного оружия в Беларуси. Во французском МИДе считают, что международные нормы контроля над вооружениями оказались под угрозой дестабилизации после ядерных соглашений РФ с Беларусью, и призвали Россию отказаться от этого шага.