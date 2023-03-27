Литва предлагает новые санкции в ответ на заявление Путина о размещении ядерного оружия в РБ

В литовском МИД строительство хранилища для российского тактического ядерного оружия в Беларуси назвали "отчаянным шагом Путина и Лукашенко". Дипломаты считают, что РБ является дополнительным фактором риска для стран Балтии.

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Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на заявление президента РФ Владимира Путина о планах страны-агрессорки разместить на территории Беларуси свое ядерное оружие. Литовцы заявили, что будут призывать вводить новые санкции против Кремля. Об этом известно из официального заявления на сайте министерства, опубликованного 26 марта.

"Мы внимательно следим за ситуацией вокруг заявления президента России по поводу планов России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси и расцениваем это как очередную попытку двух непредсказуемых диктаторских режимов угрожать своим соседям и всему европейскому континенту", — заявили в МИД Литвы.

В литовском министерстве уверены, что Путин и Лукашенко работают на дестабилизацию ситуации в Европе. В сотрудничестве стран литовцы видят затягивание Беларуси в войну с Украиной, а саму РБ считают дополнительным фактором риска для Балтийских стран. В МИД объяснили, что Беларусь все больше теряет суверенитет и интегрируется в планы России.

"Вместе со своими евроатлантическими партнерами Литва будет решать, как реагировать на эти милитаристские планы российского и белорусского режимов. Как одна из ответных мер Литва будет призывать к введению новых санкций", — пообещали в литовском министерстве.

Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о планах завершить к 1 июля 2023 года строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, кроме размещения самого оружия там будут проводить учения военных.

В украинском МИД уже отреагировали на заявление лидера страны-агрессорки. В министерстве требуют немедленного созыва внеочередного заседания Совбеза ООН. Также в официальном заявлении обратились к белорусскому обществу с требованием не допустить размещения ядерного оружия на территории Беларуси.