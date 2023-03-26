Ядерное оружие в Беларуси: Украина потребовала созвать Совбез ООН

В Министерстве иностранных дел также обратились к белорусскому народу с требованием не допустить размещения тактического ядерного вооружения на территории их страны.

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Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, чтобы рассмотреть вопрос с размещением ядерного оружия на территории Беларуси. Об этого говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 26 марта.

"Обращаемся к государствам G7 и ЕС (с просьбой, — ред.) предупредить белорусские власти о продолжающихся последствиях для Беларуси, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России", — говорится в заявлении профильного министерства.

Также в МИД подчеркнули, что Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции.

Кроме того в профильном министерстве от имени Украины призвали всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принятие решительных мер с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия.

В МИД Украины также обратились к белорусам с требованием не допустить размещения тактического ядерного вооружения на территории их страны.

"Украина обращается к белорусскому обществу не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки ее обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего", — говорится в заявлении профильного министерства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы Кремля, работы должны завершиться 1 июля 2023 года.

Мы также писали о том, что реакция Запада на заявление Владимира Путина о ядерном оружии была неоднозначной. В частности, в Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие, а в МИД Германии обвинили Москву в ядерном запугивании.