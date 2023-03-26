Ядерна зброя в Білорусі: Україна вимагає скликати Радбез ООН

У Міністерстві закордонних справ також звернулися до білоруського народу із вимогою не допустити розміщення тактичного ядерного озброєння на території їхньої країни.

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Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН, щоб розглянути питання розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, опублікованій 26 березня.

"Звертаємося до держав G7 і ЄС з проханням, попередити білоруську владу про наслідки для Білорусі, що продовжуються, у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії", — йдеться в заяві профільного міністерства.

Також у МЗС наголосили, що Україна очікує ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великобританії, Китаю, США та Франції.

Крім того, у профільному міністерстві від імені України закликали всіх членів світової спільноти довести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій та вжиття рішучих заходів з метою ефективного стримування та запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї.

У МЗС України також звернулися до білорусів із вимогою не допустити розміщення тактичного ядерного озброєння на території їхньої країни.

"Україна звертається до білоруського суспільства не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, що ще більше перетворить цю країну на заручника Кремля і матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього", — йдеться у заяві профільного міністерства.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 25 березня заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави Кремля, роботи мають завершитись 1 липня 2023 року.

Ми також писали про те, що реакція Заходу на заяву Путіна про ядерну зброю була неоднозначною. Зокрема, у Пентагоні заявили, що не вбачають ознак того, що Москва готується застосувати ядерну зброю, а в МЗС Німеччини звинуватили Москву в ядерному залякуванні.