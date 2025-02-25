Союз США та Росії підтверджено. Як голосування в ООН викрило Трампа

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США могли просто утриматися в ООН щодо резолюції проти Росії. Натомість вони свідомо проголосували разом із нею. Стали на її сторону, демонстративно!

Це вже не просто риторика чи політичний театр. Це дії, які майже не залишають місця для двозначності.

Це прямий "пішов на х...й" решті демократичного світу.

Принаймні, саме так це виглядає мені з України.

Багато хто тут не бачить жодної геніальної стратегії миру, вже як не старайся придумувати пояснення. Вони бачать угоду.

Яку саме? І чекати відповіді довго не доведеться.

Новий союз? Фото: Getty Images

Наслідки можуть бути серйозними. Якщо угода існує, то після (спроби?) розчленування України (якщо вийде) новоспечені союзники рухатимуться далі — щонайменше на Східну Європу.

Сподіваюся, що помиляюся, що перебільшую і драматизую. Але ознаки — і відкриті, і кулуарні — надто очевидні.

Якщо справді є стратегія миру для Європи, яка не передбачає здачі України Росії, то США мають довести це — і швидко. (Колишні?) союзники в ЄС в розпачі й не вірять своїм очам.

Конфлікт між Трампом і Зеленським щодо мінеральних ресурсів і безпекових гарантій тепер відходить на другий план. Наразі вимальовується більша картина — там, де США і Росія опинилися по один бік, а решта Заходу — по інший.

Чи я перебільшую?

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