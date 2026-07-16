Ні читати, ні рахувати: як ШІ відучує людей користуватися власним мозком

8% студентів у розвинених країнах читають і рахують на рівні десятирічної дитини. У США — кожен сьомий. За десять років таких студентів стало вдвічі більше.

А кількість відмінних оцінок збільшується. У Єлі 79% оцінок — A або A-. Високі бали перестають показувати реальний рівень знань.

У Берклі кожен четвертий першокурсник приходить на матаналіз без базової шкільної математики. Викладачі повторюють із ними програму середніх класів. У Гарварді професори дають коротші тексти, бо студенти вже не можуть прочитати те, що десять років тому читали легко.

Після COVID діти гірше вчаться. Замість книжок частіше сидять у телефонах. Університети теж знизили вимоги. До пандемії більше половини американських університетів вимагали SAT або ACT [cтандартизовані вступні тести], зараз — менше 10%.

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94% британських студентів роблять навчальні завдання з ШІ. Кожен восьмий просто копіює його текст у курсову. Після запуску ChatGPT в одному великому університеті Техасу найвищих оцінок із письма та програмування стало на 13 відсоткових пунктів більше.

До ШІ дуже легко звикнути. Спочатку просиш його переписати абзац. Потім пояснити тему. Потім написати роботу. А потім перестаєш думати сам… Цінність людини тепер визначає те, що ШІ зробити не може.

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