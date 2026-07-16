Ни читать, ни считать: как ИИ отучает людей пользоваться собственным мозгом

8% студентов в развитых странах читают и считают на уровне десятилетнего ребенка. В США — каждый седьмой. За десять лет число таких студентов увеличилось вдвое.

А количество отличных оценок растет. У Ели 79% оценок — A или A-. Высокие баллы перестают отражать реальный уровень знаний.

В Беркли каждый четвёртый первокурсник приходит на курс математического анализа, не имея базовых знаний школьной математики. Преподаватели повторяют с ними программу средних классов. В Гарварде профессора дают более короткие тексты, потому что студенты уже не могут прочитать то, что десять лет назад читали легко.

После COVID дети хуже учатся. Вместо книг они чаще сидят в телефонах. Университеты тоже снизили требования. До пандемии более половины американских университетов требовали SAT или ACT [стандартизированные вступительные тесты], сейчас — менее 10%.

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94% британских студентов выполняют учебные задания с помощью ИИ. Каждый восьмой просто копирует его текст в курсовую работу. После запуска ChatGPT в одном из крупных университетов Техаса количество высших оценок по письменной работе и программированию выросло на 13 процентных пунктов.

К ИИ очень легко привыкнуть. Сначала просишь его переписать абзац. Потом — объяснить тему. Затем — написать работу. А потом перестаёшь думать самостоятельно… Ценность человека теперь определяется тем, чего ИИ сделать не может.

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