Великобритания и Франция уже побеждали Россию — надо сделать это еще раз.

Середина ХІХ века. Российская империя давит на Османскую, заходит в Дунайские княжества, пытается закрепиться в Черном море и влиять на Балканы.

После уничтожения турецкого флота в Синопе в группу входят Великобритания и Франция. Их цель — не дать России изменить баланс сил в восточной Европе и Балканах.

Фронт быстро смещается в Крым. Союзники высаживаются на полуострове и идут на Севастополь. Россия затапливает собственные корабли, чтобы закрыть бухту, и бросает моряков в пехоту. Оборона держится на импровизации: редуты, батареи, траншеи. Почти год боев на истощение.

Відео дня

Попытки прорвать осаду под Балаклавой и Инкерманом результата не дают. После боев под Инкерманом тысячи раненых солдат Российской империи оставались на поле или в переполненных импровизированных госпиталях без помощи из-за нехватки транспорта и врачей.

Англичане и французы действовали слаженнее. Флот держал логистику, снабжение работало, решения принимались быстрее. Британия использовала морское преимущество, чтобы подвозить ресурсы и поддерживать наступление.

У российской армии накапливаются проблемы экспоненциально. Дороги разбиты, снабжение запаздывает, координации не хватает. Приказы приходят поздно и часто не соответствуют ситуации. Медицинская служба не вытягивает, по войскам распространяются болезни.

В 1855 году Севастополь падает после изнурительной осады. Война завершается Парижским мирным договором. Россия лишается права держать военный флот в Черном море и вынуждена сократить свое присутствие в регионе.

Коалиция действовала как единая машина, а Российская империя — медленно и с перебоями.

История снова фиксирует то же самое — Россия не так сильна, какой хочет казаться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно