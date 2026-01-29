Беспощадный террор: как РФ ударом по поезду "Чоп — Барвенково" вновь показала свое истинное лицо

Россияне попали ударными дронами в пассажирский поезд на Харьковщине. Это еще один акт терроризма.

В любой стране мира удар дронов по гражданскому поезду квалифицировался бы однозначно — как террористический акт. В уничтожении гражданских в вагоне поезда не существует и не может существовать военной цели.

В поезде было более 200 человек. В вагоне, куда попал один из российских дронов, было 18 пассажиров...Это люди, которые просто ехали по своим делам — без оружия, без какого-либо отношения к боевым действиям.

Когда Россия не способна достичь результатов на поле боя, она оказывает давление на мирное население. Для этого обстреливает энергетическую инфраструктуру. Для этого охотится на гражданские авто и поезда. Для этого пытается запугать и сломать, чтобы люди захотели капитуляции.

Но этого не будет. Путин не дождется, что украинцы поведутся на его терроризм.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

