Беспощадный террор: как РФ ударом по поезду "Чоп — Барвенково" вновь показала свое истинное лицо
В любой стране мира удар дронами по гражданскому поезду считался бы актом террора, возмущается блогер Тимофей Милованов. И никакими военными резонами Путин не может оправдать гибель людей, которые просто ехали по своим мирным делам...
Россияне попали ударными дронами в пассажирский поезд на Харьковщине. Это еще один акт терроризма.
В любой стране мира удар дронов по гражданскому поезду квалифицировался бы однозначно — как террористический акт. В уничтожении гражданских в вагоне поезда не существует и не может существовать военной цели.
В поезде было более 200 человек. В вагоне, куда попал один из российских дронов, было 18 пассажиров...Это люди, которые просто ехали по своим делам — без оружия, без какого-либо отношения к боевым действиям.
Когда Россия не способна достичь результатов на поле боя, она оказывает давление на мирное население. Для этого обстреливает энергетическую инфраструктуру. Для этого охотится на гражданские авто и поезда. Для этого пытается запугать и сломать, чтобы люди захотели капитуляции.
Но этого не будет. Путин не дождется, что украинцы поведутся на его терроризм.
