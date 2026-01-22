Как разрушить государство: знаменитый роман "Черная рада" показывает, как ссоры и интриги приводят к катастрофе

Междоусобица, популизм и вера в простые решения — все это каждый раз приводило к потере государства. Потере Украины. Именно поэтому мы должны учиться на ошибках прошлого, чтобы не допустить их в будущем.

Особенно сейчас, когда Россия пытается нас сломать ракетами, ударами по энергетике и блэкаутами.

Она хочет загнать нас в каменный век, оставить без света и воды. Но мы должны держаться, несмотря ни на что.

Об этом напоминает роман "Черная рада" Пантелеймона Кулиша, написанный в 1857 году о событиях 1663-го. Kyiv Independent показывает, к чему приводят внутренние распри в момент, когда враг уже стоит у ворот.

После смерти Богдана Хмельницкого казацкое государство потеряло стабильную власть. Гетманы менялись, правила разрушались, насилие становилось привычным инструментом политики.

Этот период вошел в историю как Руина. Именно в таком состоянии страна пришла к Черной раде в Нежине в 1663 году.

На раде сошлись две модели власти. Яким Сомко, которого поддерживала казацкая старшина, выступал за порядок и традицию.

Иван Брюховецкий строил кампанию на поддержке толпы, обещал быстрые решения. Москва поддержала именно Брюховецкого, считая его удобным и управляемым.

Брюховецкий победил. После этого он быстро устранил конкурентов, посадил и казнил Сомко, а власть держал через репрессии.

Но в 1668 году толпа схватила Брюховецкого во время антироссийского восстания и забила его до смерти.

В романе звучит вопрос союза с Россией. Сын Шрама (старого казака) Петр: "Объединимся с москалями. Ведь это все это одна Русь. Если нам будет хорошо, то и им будет хорошо".

Шрам отвечает: "Сын, мы уже знаем, какие они, те московские бояре".

"Черная рада" — это архетипический текст, вневременное предостережение для Украины о Руине, которая может прийти как извне, так и изнутри", говорит литературовед Тамара Гундорова.

Кулиш показывает, что романтический пыл, культ толпы и слабое лидерство разрушают государство не хуже внешней агрессии.

Он пишет о стране, которая не выдержала собственных внутренних конфликтов в момент внешнего давления.

Россия пытается сломать нас страхом и истощением. В этот раз мы выдержим.

