Боевых якутов больше нет — почему Россия уже не в состоянии покупать новых солдат

Якутия заморозила все военные бонусы, потому что в регионе закончились деньги. Это первый открытый бюджетный обвал, который напрямую вызван мобилизацией, пишет UNITED24. Министр финансов Иван Алексеев признал проблему: "К сожалению, у нас действительно такая ситуация".

Якутия была одним из главных поставщиков контрактников после 2022 года. Чтобы содержать мобилизацию, регион платил $29 тыс. за подписание контракта. Теперь чиновники не могут даже спрогнозировать, сколько военным нужно выплат. Заморожены также компенсации: $8,3 тыс. за ранение и $11 тыс. в случае гибели.

По состоянию на сентябрь 2025 года совокупный дефицит российских областей достиг $8,1 млрд. Татарстан урезал выплаты с $30 тыс. до $4,5 тыс., Санкт-Петербург полностью отменил бонусы в $17,8 тыс. Другие регионы снимают надбавки или прекращают программы стимулирования.

Одновременно трещит оборонная промышленность. Ярославский судостроительный завод, который строит десантные и патрульные корабли, не выплатил зарплаты 850 работникам с конца сентября, потому что Минобороны перестало оплачивать контракты. Завод работает под санкциями с 2019 года, что дополнительно блокирует финансирование.

Россия пытается тянуть большую войну на бюджетах регионов, которые уже не выдерживают нагрузки. Первая волна обвала началась там, где Москва привыкла брать пушечное мясо.

