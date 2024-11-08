Грузинский сценарий для Украины. Как Россия превращает войну в "мирную оккупацию"

Грузинский сценарий для Украины будет выглядеть так.

Кто-то из политических элит, лидеров мнений, бизнесменов, или даже пиарщиков захочет власти и убедит активное меньшинство общества, что ЕС — это сложно, долго, высокие требования, налоги, цены, конкуренция и тому подобное. И что есть свой отдельный путь. Как в Японии, Корее, Бразилии, Индии, или более известных у нас Сингапура, Объединенных Эмиратов, Катара или Израиля. Так будет быстрее и лучше для всех. Не нужна Еврокомиссия, МВФ, Всемирный банк, G7. Есть альтернатива — быстрая и успешная.

За такого человека проголосуют, его поддержат российские деньги, конечно не через Россию, а через другие страны. И все станет лучше. Но потом политическая сила окажется зависимой от России, СМИ начнут продвигать мысль, что не все так очевидно и действительно — Трамп или Харрис или кто там будет в то время — имеют интересы, отличные от украинских. И общество будет готово искать альтернативу вступлению в ЕС.

Ну а дальше вы знаете — закон об иноагентах, закрытие институтов гражданского общества (многие будут радоваться), назначение людей, которые лояльны или зависимы от России.

У нас уже это было.

Этот сценарий гипотетический. И я думаю, его никогда не будет, потому что это нереально. Но я когда-то думал, что и войны не будет. Я просто хочу оставить это сообщение здесь как предупреждение мне самому на следующие 10-20 лет, что я должен делать, чтобы не произошло грузинского сценария

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