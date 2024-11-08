Грузинский сценарий для Украины. Как Россия превращает войну в "мирную оккупацию"
Экономист Тимофей Милованов рисует "грузинский сценарий" для Украины — то есть, сценарий мирной оккупации страны после окончания войны. Он признается, что сам не верит в это — но когда-то так же не верилось в начало полномасштабного вторжения...
Грузинский сценарий для Украины будет выглядеть так.
Кто-то из политических элит, лидеров мнений, бизнесменов, или даже пиарщиков захочет власти и убедит активное меньшинство общества, что ЕС — это сложно, долго, высокие требования, налоги, цены, конкуренция и тому подобное. И что есть свой отдельный путь. Как в Японии, Корее, Бразилии, Индии, или более известных у нас Сингапура, Объединенных Эмиратов, Катара или Израиля. Так будет быстрее и лучше для всех. Не нужна Еврокомиссия, МВФ, Всемирный банк, G7. Есть альтернатива — быстрая и успешная.
За такого человека проголосуют, его поддержат российские деньги, конечно не через Россию, а через другие страны. И все станет лучше. Но потом политическая сила окажется зависимой от России, СМИ начнут продвигать мысль, что не все так очевидно и действительно — Трамп или Харрис или кто там будет в то время — имеют интересы, отличные от украинских. И общество будет готово искать альтернативу вступлению в ЕС.
Ну а дальше вы знаете — закон об иноагентах, закрытие институтов гражданского общества (многие будут радоваться), назначение людей, которые лояльны или зависимы от России.
У нас уже это было.
Этот сценарий гипотетический. И я думаю, его никогда не будет, потому что это нереально. Но я когда-то думал, что и войны не будет. Я просто хочу оставить это сообщение здесь как предупреждение мне самому на следующие 10-20 лет, что я должен делать, чтобы не произошло грузинского сценария
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