Грузинський сценарій для України. Як Росія перетворює війну на "мирну окупацію"

Грузинський сценарій для України буде виглядати так.

Хтось з політичних еліт, лідерів думок, бізнесменів, або навіть піарщиків захоче влади і переконає активну меншість суспільства, що ЄС — то складно, довго, високі вимоги, податки, ціни, конкуренція тощо. І що є свій окремий шлях. Як у Японії, Кореї, Бразилії, Індії, або більш відомих у нас Сінгапуру, Об'єднаних Еміратів, Катару чи Ізраїлю. Так буде швидше і краще для всіх. Не потрібна Єврокомісія, МВФ, Світовий банк, G7. Є альтернатива — швидка та успішна.

За таку людину проголосують, її підтримують російські гроші, звісно не через Росію, а через інші країни. І все стане краще. Але потім політична сила виявиться залежною від Росії, ЗМІ почнуть просувати думку, що не все так очевидно і дійсно — Трамп чи Гарріс, чи хто там буде в той час — мати інтереси, відмінні від українських. І суспільство буде готове шукати альтернативу вступу в ЄС.

Ну а далі ви знаєте — закон про іноагентів, закриття інституцій громадянського суспільства (багато хто буде радіти), призначення людей, які лояльні або залежні від Росії.

У нас вже це було.

Цей сценарій гіпотетичний. І я думаю, його ніколи не буде, бо це нереально. Але я колись думав, що і війни не буде. Я просто хочу залишити цей допис тут як попередження мені самому на наступні 10-20 років, що я маю робити, щоб не сталось грузинського сценарію

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